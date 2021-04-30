《彼女》早前在Netflix上架，由日本軟色情導演廣木隆一執導，改編自中村珍的《群青》漫畫系列，講述來自富裕家庭的女同性戀者麗（水原希子飾）在貴族女子學校結識來自草根單親家庭、被人打大的田徑校隊成員惠（佐藤穗奈美飾）後一直卑微地深愛着她，甚至為她殺人，然後兩人逃亡的愛情故事。這種劇本本來潛能無限，加上有我蠻喜歡的模特水原希子坐鎮，我是非常期待，可惜《彼女》成就不出那種澎湃情感。

雖然麗已經有女朋友，卻不能自拔地愛上惠，不惜借錢供養惠讀書。惠畢業後嫁了有錢白領老公，給麗還清錢後，二人十年來都沒有見面。故事始於十年後，麗當上整形醫生，有個已經同居十幾年的女朋友，生活安好美滿。但一日惠突然打電話約她在酒店見面，更在麗面前脫掉衣服，露出滿身瘡疤瘀傷的身體，告訴她自己原來一直被丈夫家暴毒打。麗非常憤概，說了句「該死也是你先生該死吧」。惠然後問了句，「可以幫我殺了他嗎？」於是麗為了深愛的人，去酒吧勾引她丈夫，引他上床再把他殺死。然後麗打給惠告知，惠就用紅色開蓬跑車將麗接走，兩人就展開類似公路之旅的逃亡出走。

電影到此大概30分鐘，不論是節奏或二人演技仍然在線，已經出現尺度大膽的裸露、場面暴力的謀殺等，將情緒推至高點。但由惠把麗接上車後，氣氛突然一變，響起Bossa nova女聲音樂，兩人由緊張不安突然變成情緒高漲開懷，鏡頭拍着她們坐在寶馬跑車於高速公路上奔馳的片段，我心知不妙，因之前累積滿滿的複雜情緒一下刺破，電影觀感自此下坡。

愛你愛到不惜毀掉人生替你行兇，是屬於非一般的極端病態激情。電影要成功，首要是必須盡一切能力設法表達到「惠對麗如何致命地吸引」，或交代兩人過去如何交織出此程度的牽絆。可惜電影只用到兩人高中時代的零碎片段，或以「你的一個微笑可以毀掉我整個人生」這種看似浪漫但空洞的台詞，並無效渲染這種強烈情感。其次，我明白人在逃的情緒不可能穩定，但電影採用一場哭戲後立即接一場公車狂歡，再接一場暴力互毆的剪接，人物交替混亂，沒有因由軸心，斬件般的情緒表達，觀眾根本無時間消化，令人無所適從。

另一個執行問題，是電影用了過多不同類型的配樂，有心虛以音樂填補情感空洞的嫌疑。出配樂告訴觀眾「係時候感動啦」的煽情手法本已老套，但《彼女》用的音樂甚至不配合劇情，大雜燴一堆歐美日本流行曲，破壞氣氛節奏，完全打破劇情張力。有些時刻，讓我有在看東南亞旅遊特輯，靚女主持漫遊沖繩的錯覺。

可能看得多《絕命律師》這種絕不浪費任何鏡頭台詞的作品，所以看《彼女》時特別留意到，它用了許多無謂兼冗長的鏡頭，交代對劇情沒大意義或效果的橋段。例如電影開頭，作為整形醫生的麗替女顧客割雙眼皮後，女顧客問了句「我有變可愛嗎？」，與電影主題有何關聯？又例如兩人出走後在drive-in買快餐，鏡頭幾次聚焦在二人的錄像，我以為這將成為她們被追蹤的線索，但後來沒再交代，讓人摸不着頭腦。《彼女》幾乎長達兩個半小時，如果減到個半鐘或一小時四十五分鐘，節奏會更緊湊。

另外，電影有為數不少兩位女角的裸露畫面，近距離影住她們做愛洗澡。用裸體不是問題，但因角色塑造不佳，這些拍得激動的場景，因沒有好的劇本加持，有為拍而拍的觀感，浪費了演員的付出。另一點不太喜歡的是，雖然女演員的確很美，但大特寫演員頭部的鏡頭用得太多。偶爾用特寫是强調表情情緒，不斷地用就是懶得思考鏡頭構圖。除了看不清演員的動作和肢體語言，亦令觀眾焦點只能落在演員的容貌上，難怪《彼女》無可避免地被影評人和觀眾以「直男導演的意淫之作」來詬病。

總括而言，若你衝着水原希子的美貌或二人演技來觀賞，那《彼女》一定滿足到你嘅。不過以一部探討女同性戀者和殺人逃亡犯的公路愛情故事來看，就絕對不夠劇力。

撰文：阿蘭

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