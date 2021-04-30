究竟邊個國家人民可以瞓得最多？睡眠手機應用程式Sleep Cycle平日會在淺睡期時以不用響鬧裝置情況下喚醒用戶，並統計用戶的睡眠周期及質素，而其網站更公佈了各國人的睡眠長度、睡眠質素、入睡時間、起床時間，甚至是鼻鼾長度等。

「最快樂國家」都瞓不到8小時

根據統計資料，比較55個國家最少睡眠時間第一位是日本，平均睡眠時數一日只睡6小時18分鐘；第二位是韓國，平均睡眠時數瞓6小時25分鐘；緊隨其後是菲律賓，平均睡眠時數瞓6小時37分鐘。香港則排第16位有6小時56分，與巴西一樣。最多睡眠時數的國家為芬蘭，當地人有7小時41分，難怪被選為「最快樂國家」。不過，觀乎所有國家平均都不可平均瞓8個鐘，似乎「足夠睡眠」真的只是個夢想。

疫情下睡眠及心理健康成危

肺炎疫情去年突然來襲，令各國人民生活模式大轉變，因此Sleep Cycle與哈佛醫學院導師Rebecca Robbins作出研究《2020年冠狀病毒中的睡眠及精神健康》（The Sleep and Mental Health Amidst the 2020 Coronavirus Pandemic）。

報告一共統計近7萬用戶、由2020年1月至5月合共3千3百萬個睡眠資料，當中發現，比利時人擁有最佳睡眠質素，有77%；最差則為韓國、只有62%。歲數層方面，18至24歲人士睡眠質素最差，其次為25至44歲，原因多為怕失業；近45%受訪者感到焦慮、24%有感到更憂鬱，而原因大概可總結為長期使用科技裝置、太多咖啡因及少運動所致。

資料來源：Sleep Cycle

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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