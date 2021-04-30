近年大行其道的生酮飲食法（ketogenic diet ），成為追求健康人士的減肥方法之一。其實生酮飲食法的初衷並不是用來減磅，而是用來減低癲癇症患者的發作頻率，這種治療性質的飲食法，其後被發挖出更多的對健康的好處。最近來自美國多間硏究所聯同丹麥哥本哈根國家醫院便在科學期刊《科學進展》（Science Advances）發現生酮飲食法可減低一些酒精戒斷症的不適症狀。

生酮飲食法脂肪攝取量高達八成

進行生酮飲食時，理論上是奉行高脂肪（佔每天攝取量75-80%）、低蛋白質（佔每天攝取量25-35%）、低碳水化合物（佔每天攝取量10%或以下）以及嚴格攝取高糖份的飲食原則 。

由於攝取的碳水化合物極低，身體無法取得足夠的葡萄糖作為能量來源，迫使通過分解脂肪來增加血漿和大腦中的酮體如乙酰乙酸鹽（AcAc）、丙酮。當身體處於這種狀態時，酮體便會取代了葡萄糖，被身體和大腦用作能量基礎，從而達到減磅的目的。

酒精戒斷症可導致痙攣神志不清

過往有硏究發現，一些有肥胖問題的人士進行生酮飲食一段時間後，減低了對食物的渴望程度；因而令硏究員聯想到將生酮飲食放在戒酒人士身上作硏究。

原因是當酗酒人士（alcohol use disorder，簡稱AUD）（有關酗酒的症狀見下表）開始停止喝酒，他們身體大多會經歷腸胃不適、惡心和嘔吐、流汗多、心跳過快、焦慮不安等症狀，輕重程度是因人而異。有酗酒的人士在突然停止喝酒後，或會出現眼皮、嘴唇和雙手發抖等酒精戒斷症（alcohol withdrawal）。

別以為戒酒只關乎個人意志，酗酒人士有機會在戒酒的初期出現極嚴重的戒斷症狀，例如出現全身痙攣、神志不清，甚至有可能導致酒精性失憶症候群。歸根究柢，是由於酒精的代謝大多是在肝臟經由乙醇去氫酵素（ethanol dehydrogenase）轉變為乙醛（acetaldehyde），乙醛再經由醛去氫酵素轉變為醋酸鹽（acetate）。酗酒人士長期依賴酒精，他們的身體會習慣降低腦葡萄糖代謝，增加醋酸鹽代謝作為身體能量的基礎。當突然停止喝酒，身體會因為缺乏醋酸鹽而產生渴求感，繼而出現以上酒精戒斷症的情況，故戒酒前必須尋求專業人士協助。

有助減少酗酒人士對酒精的渴望

硏究員認為，當戒酒人士開始生酮飲食，他們會習慣用更多的酮去代謝作為能量來源，變相能幫助減輕酒精戒斷症狀。

為了驗證這說法，硏究員徵集了46位正在住院的戒酒人士，分成2組，一組志願者採用生酮飲食法，另一組則為對照組。硏究員每周會量度他們體內的酮、醋酸鹽水平，亦會檢測他們的發炎標記，以確認他們會否因戒酒而增加醫療需要，例如須用藥紓緩症狀。

而硏究結果顯示，生酮飲食法可減輕酒精戒斷症的症狀，所有志願者在戒斷酒精中的症狀如焦慮和不安都減低了，對酒精的渴望度亦相應減輕了不少。同一時間，硏究員在老鼠的實驗中亦得到相同結果。不過，硏究員表示仍須要更多硏究實驗，進一步確認成效。

撰文︰李飛

資料來源︰Corinde E. Wiers, Peter Manza,Catherine L.,et al.,“Ketogenic diet reduces alcohol withdrawal symptoms in humans and alcohol intake in rodents”.Science Advances .09 Apr 2021 ;美國國立酒精濫用和酗酒研究所（National institute on alcohol abuse and alcoholism）

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