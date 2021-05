近年大行其道的生酮飲食法(ketogenic diet ),成為追求健康人士的減肥方法之一。其實生酮飲食法的初衷並不是用來減磅,而是用來減低癲癇症患者的發作頻率,這種治療性質的飲食法,其後被發挖出更多的對健康的好處。最近來自美國多間硏究所聯同丹麥哥本哈根國家醫院便在科學期刊《科學進展》(Science Advances)發現生酮飲食法可減低一些酒精戒斷症的不適症狀。

生酮飲食法脂肪攝取量高達八成

進行生酮飲食時,理論上是奉行高脂肪(佔每天攝取量75-80%)、低蛋白質(佔每天攝取量25-35%)、低碳水化合物(佔每天攝取量10%或以下)以及嚴格攝取高糖份的飲食原則 。

由於攝取的碳水化合物極低,身體無法取得足夠的葡萄糖作為能量來源,迫使通過分解脂肪來增加血漿和大腦中的酮體如乙酰乙酸鹽(AcAc)、丙酮。當身體處於這種狀態時,酮體便會取代了葡萄糖,被身體和大腦用作能量基礎,從而達到減磅的目的。

酒精戒斷症可導致痙攣神志不清

過往有硏究發現,一些有肥胖問題的人士進行生酮飲食一段時間後,減低了對食物的渴望程度;因而令硏究員聯想到將生酮飲食放在戒酒人士身上作硏究。

原因是當酗酒人士(alcohol use disorder,簡稱AUD)(有關酗酒的症狀見下表)開始停止喝酒,他們身體大多會經歷腸胃不適、惡心和嘔吐、流汗多、心跳過快、焦慮不安等症狀,輕重程度是因人而異。有酗酒的人士在突然停止喝酒後,或會出現眼皮、嘴唇和雙手發抖等酒精戒斷症(alcohol withdrawal)。

別以為戒酒只關乎個人意志,酗酒人士有機會在戒酒的初期出現極嚴重的戒斷症狀,例如出現全身痙攣、神志不清,甚至有可能導致酒精性失憶症候群。歸根究柢,是由於酒精的代謝大多是在肝臟經由乙醇去氫酵素(ethanol dehydrogenase)轉變為乙醛(acetaldehyde),乙醛再經由醛去氫酵素轉變為醋酸鹽(acetate)。酗酒人士長期依賴酒精,他們的身體會習慣降低腦葡萄糖代謝,增加醋酸鹽代謝作為身體能量的基礎。當突然停止喝酒,身體會因為缺乏醋酸鹽而產生渴求感,繼而出現以上酒精戒斷症的情況,故戒酒前必須尋求專業人士協助。

有助減少酗酒人士對酒精的渴望

硏究員認為,當戒酒人士開始生酮飲食,他們會習慣用更多的酮去代謝作為能量來源,變相能幫助減輕酒精戒斷症狀。

為了驗證這說法,硏究員徵集了46位正在住院的戒酒人士,分成2組,一組志願者採用生酮飲食法,另一組則為對照組。硏究員每周會量度他們體內的酮、醋酸鹽水平,亦會檢測他們的發炎標記,以確認他們會否因戒酒而增加醫療需要,例如須用藥紓緩症狀。

而硏究結果顯示,生酮飲食法可減輕酒精戒斷症的症狀,所有志願者在戒斷酒精中的症狀如焦慮和不安都減低了,對酒精的渴望度亦相應減輕了不少。同一時間,硏究員在老鼠的實驗中亦得到相同結果。不過,硏究員表示仍須要更多硏究實驗,進一步確認成效。

Corinde E. Wiers, Peter Manza,Catherine L.,et al.,"Ketogenic diet reduces alcohol withdrawal symptoms in humans and alcohol intake in rodents".Science Advances .09 Apr 2021 ;美國國立酒精濫用和酗酒研究所(National institute on alcohol abuse and alcoholism)

