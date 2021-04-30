據經濟合作暨發展組織（OECD）2019年發表的全球調查報告中，每位僱員全年平均工時為1,726小時，即每周平均工時約33小時。疫情衍生居家工作，不分晝夜的工作訊息，你每天的工時又有多少？

歐洲人最Work-life Balance

頭5位全球最佳Work-life Balance的國家，全位於歐洲：丹麥、挪威、德國、荷蘭及瑞典。而丹麥人民更是每周工作26.5小時，每天睡眠時間有7小時25分鐘，數據沒有包括工餘的時間，實在令人羨慕；而全球勞動過度的頭5個國家，全位於亞洲，香港榜上有名，香港人平均每周工時42小時，還有新加坡、韓國、馬來西亞，當中日本人平均只得6小時18分鐘睡眠，卻每周工作上31.6小時。

多勞未必多得

資料顯示新加坡全年工作2,324小時，人均GDP（國家生產值）達102.74K美元；瑞士全年工時1,557小時，其人均GDP就可達至75.88K美元，看似工作時數與人均GDP成正比關係。不過以日本為例全年工作長達1,644小時、睡眠時間少，人均GDP就只有44.59K美元。香港人較日本多38分鐘睡眠時間，人均GDP亦比日本多18.25K美元，但與歐洲人比較，我們還是多勞少得的一群。而且亞洲地區更面對不少工時過長的社會問題，如日本一年可近1,500單「過勞死」過案，南韓亦因為過度勞動而影響出生人口。

放假非理所當然

如果你曾經跟外國公司合作，就會發現歐洲公司特別多假期，當地大部份國家都立法，公司必須提供不少於20天年假，部份更提高至25天，甚至超過30天，實在令香港人又羨又妒；不過美國勞工情況不比香港好，沒有有關年假、帶薪休假的法例，更沒為每周最長工時的立法，平均23％美國人沒有帶薪假期，遠低於世界其他富裕經濟體的標準。

工時少，世界更進步

疫情中，人人工作大受影響，按統計全球平均工時少了8％，或許是時候深思工時跟經濟的關係。法國就為保障僱員，近年再次更新勞工法，包括僱員於辦工時間以外，不用處理工作上的電郵、電話等等，部份企業更會截斷電郵網絡。各國都期待疫後經濟重啟，實在要深思方向，非多勞多得，應尋求一個更佳的生活工作環境。

撰文：Elise

編輯：鄒仲安

資料來源：

經濟合作暨發展組織 (2019-2020)、Our World in Data (2017)、

Labour Force in Singapore (2019)、行政院主計總處「薪資與生產力統計」(2019)、

國際貨幣基金組織 (2020)、Sleep Cycle數據

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