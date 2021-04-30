疫情下，不少人會趁放假到郊外遊玩，甚至會選擇露營。現時除了主流的露營車，或觀星營等，有特別主題的營帳外，還有一種讓人感受在野外生存的野外求生挑戰營。這次跟已擔任野外求生教練十多年的輝Sir，到錦田嘗試兩日一夜的野外求生體驗。

野外穿林着觧色衫 兩張帆布變帳幕

這個體驗營的參加者，大多都是學校團體，或一些公司當作團隊訓練活動。輝Sir指這個只是體驗程度，所以會有簡單的穿林、野外紮營、生火烹飪等數個環節。而他也會為參加者準備不同物資，例如用作搭建帳幕的帆布、簡單食材和器皿等。

首先輝Sir帶我們進行穿林訓練，他提醒千萬不要在其他郊野公園進行這類型活動，因為有一定危險性。「穿林時穿着的裝束十分重要。如果不熟悉穿林的話，盡量避免穿迷彩褲，要穿得鮮艷一點。」輝Sir表示，一般參加者最常是被植物劃傷，比較危險的是嘗試抓着樹藤，欲避免滑倒，但他們卻沒有留意樹藤上有蜂巢、蟻巢等而被誤傷。記者跟隨輝Sir穿林，沿途並沒有太多阻礙。輝Sir熟練地在林中左穿右插，最後帶我們登上一個小山坡。除了最後一段斜路上有很多蕨類植物妨礙上斜外，並沒有太大困難。假如不須孭背囊的話，可以更加輕鬆。

如果面對野外求生的情況，一般都會尋找山洞居住。然而這裏沒有山洞，輝Sir就教導我們搭建一個簡單的帳幕當作居住的地方。「這較完全野外求生先進一點，有一個擋雨、遮光的空間。」然而這個只靠竹條作營釘的帆布帳幕，其實也說不上有多先進：躺進這個帳幕中，也只是躺在帆布下而已。可是野外求生體驗也不能有太多要求吧，只能盡量好好睡一覺。

鑽木取火難 明白自身潛力更難

在野外生活難免會遇上不同動物，其中一個處理方法是用火驅走牠們。這次輝Sir會教我們用打火石生火，生火其中一種物資當然是柴枝。輝Sir表示，颳颱風時不少樹枝會被吹倒，而只要不是傾盆大雨，那些樹枝只是表面弄濕，但內裏都是乾爽，可以用來生火。「只要折斷柴枝時，發出很清脆的聲音，便是可以使用的。」之後我們將較粗的柴枝削成木屑。當用打火石燃點枯草、枯葉後，便要放入木屑和幼柴，「記住我們放的時候不可以並排放，要縱橫交錯地放，令柴與柴之間有空氣流動才會大火。」可是火勢還是不夠，輝Sir就開始教如何將火勢吹大。他輕輕朝火中心吹，然後火便隨風勢越燒越旺。看着輝Sir這麼簡單便可以將火吹大，記者就打算模仿嘗試，豈料火卻越來越弱，自己也不禁笑說較習慣吹蠟燭。輝Sir從旁教導指，不需一口氣吹下去，反而要慢慢地將氣吹到火中心，同時漸漸把頭部往後移，避免火勢突然變化誤傷自己。最終在教練仔細教導下，終可將火勢吹大至適合煮食的程度。

輝Sir表示這種方法算較容易，而且適合在香港使用。他曾試過鑽木取火，「一邊鑽時一邊流汗，有數次因為滴汗令本身準備燃燒的地方熄滅。」其實生火的效果沒有太大分別，但自己最終花了3至4小時，以鑽木的方式生火後，令他的信心大增。

這次我們準備了米、臘腸、豆和器皿，「因為這些食材不用雪藏也可以保存上一段時間。」輝Sir也解釋如果真的在野外，欠缺器皿時可以考慮利用郊野植物，例如竹就可以用來做飯和煲水。除此之外輝Sir還即席示範用竹製作筷子。只需簡單地削至合適大小，再將邊緣位置削至圓滑即可。在製作筷子的過程中，飯也熟透。第一口吃下去的感覺有很香的竹味，不過是來自筷子的竹香味。至於飯本身跟家中煮的分別不大。輝Sir表示過往有部份學員會因為不習慣野外生活，而拒絕嘗試參與，「有時會說：不要緊，只是一頓飯，選擇不煮飯或者寧願不吃，捱過一晚。」他續指，這個活動不只是想讓參加者學懂如何生火，而是想讓他們明白自己可以有很多的潛力。「有很多事其實是做到的，只是你不肯嘗試。因為周邊的生活太豐富，我們沒必要做這些事。」

記者：麥景朗

攝影：伍慶泉、張志孟

編輯：鄒仲安

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