船灣淡水湖是全球首個在海中興建的水庫，也是香港面積最大的水塘。近年漁護署將環湖山徑逐步修葺，並設置了多個指示牌，歸納為郊遊徑之一。話雖如此，船灣淡水湖郊遊徑仍然是全港最難行的郊遊徑，官方長度為15.5公里，加上船灣淡水湖主壩及登山小徑，全長達18公里，需時約9至10小時。環湖郊遊徑路況崎嶇起伏，沿多個山脊不停上下坡，即使部份路段改為人工化樓梯，加上水金跟朋友已繞道避開難行的馬頭峯，在路途漫長及沒有補給的大前提下，也覺得路線難度非常高，所以大家出發前一定要評估自己的健行經驗與體力！

烏蛟騰清晨起步 避行馬頭峯經九担租登山

水金跟朋友在大埔墟火車站搭乘早上6時40分的20R小巴，7時半到達烏蛟騰，下車後呼吸晨曦清新的空氣後就出發了。這次水金選擇由九担租登山，避免登上原郊遊徑最高的馬頭峯及雞仔峒，以便保留體力。一開始先經過烏蛟騰公廁，然後走過九担租就右轉至登山小徑，初段都是在竹林間穿梭，過溪澗後突然開始爬升上坡，沿途風光慢慢變得開揚，四周被船灣郊野公園的綠林風光包圍着。走了半小時來到一個山坳，須急降至山谷後立即爬升至300米高的橫嶺坳。這登山路線也許不簡單，可是沿途風光明媚，尤其是早上的印洲塘海岸公園，青山倒影在水平如鏡的海水，配上後排朦朧的山巒，活像一幅山水畫。

三台頂賞印洲塘海岸公園 鹿湖峒拍淡水湖全景

登橫嶺坳後，郊遊徑沿山脊前進，路況非常平緩，只花了20分鐘就到達大峒，這裏可以下降至下苗田返回烏蛟騰起點，也是行山路線最後一個退出位置了。由橫嶺坳至大峒的平台名為「三台頂」，沿途的左方是印洲塘群島及三椏灣出海口的風景，右邊則可俯瞰船灣淡水湖，藍天就在水中央，遠方的主壩也清晰可見，真的不得不佩服這全球首個海中水塘的偉大工程吧！繼續前行平坦的林蔭山徑，左方可遠眺紅石門的景色，未幾到達觀音峒後，到紅石門坳時突然下降百多米再攀升回百多米，路況不錯但高低差太大消耗不少體力。走了近兩小時後，終於到達鹿湖峒，從這裏觀賞淡水湖全景最好不過，當中有一個超美的打卡位，就是竹樹相伴的淡水湖全貌，不少山友都停留在附近拍照休憩。

宜帶夠糧水做足防曬 黃昏到主壩看夕陽

在鹿湖峒指示牌後方的樹蔭下吃過午餐後繼續出發，先下一大段人工化樓梯，接行相對平坦的山徑，很快就走到鵝髻頂，完成了郊遊徑一半的路程。經過鵝髻頂後路上景色跟之前不一樣，左方是繁忙的赤門海峽，右方可近看淡水湖邊的風光。崎嶇山徑以碎石為主，而且不停上下山，縱然坡度比剛才小，也走到有點氣餒！沿湖邊的山脊走了又走，終於來到長牌墩，也看到今天的第一座標高柱，旁邊都是氣喘喘的山友。從長牌墩下山後，以為再不用上坡，事實上路途仍然很顛簸迂迴。水金和旁邊的山友也行到懷疑人生，直到副壩出現在眼前，終於來到舒服的路段了。走過副壩接行漫長的馬路後，穿過鐵閘就到主壩了，完成船灣淡水湖郊遊徑官方路段。最後，水金跟朋友沿2公里的主壩一直前行，走到一半太累就坐在堤壩上欣賞夕陽後，散步至大尾篤總站，搭乘巴士回到大埔市中心。

遊船灣淡水湖郊遊徑時大家應注意以下事項：

1. 船灣淡水湖郊遊徑的山徑路況尚可，部份上下山路段崎嶇陡峭，後段碎石較多難行，建議穿着合適的行山鞋；

2. 郊遊徑路程長，退出位置也只在前段的大峒，漁護署也設有警告牌說明山徑陡峭，林蔭極少，不宜在炎夏或天氣不穩時行走，登山經驗不足或體力不支的朋友建議在警告牌前原路折返；

3. 郊遊徑全程沒有任何補給站，出發前先準備充足糧水及食物，建議每人最少3至4公升飲用水，自備午餐及能量棒等小吃，並做足防曬措施；

4. 疫情期間，經過烏蛟騰村莊時宜佩戴口罩；

5. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰

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