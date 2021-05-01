為了順應環保電動化的大潮流，擅長製造小車的鈴木已逐漸將旗下車型引進48V輕混能技術，而最新「受惠」於這個趨勢的型號就是大家等行貨到港「等到頸都長」的Swift Sport了。作為車迷期待已久的新車，Swift Sport在設備上絕對沒有「揸流攤」，例如是ACC主動式定速巡航控制、線道偏離警告、預防碰撞警告系統，以及駕駛注意警示等主動式安全系統，能夠在一部小鋼炮身上找到這些安全設備實在是意料之外。不過Swift Sport始終是一部以駕駛體驗為首要的小車，光是設備齊全也是不夠的，性能才是重中之重。

歐洲版換偈少11匹增磅15公斤 0-100公里加速慢上代1秒

雖然行貨來港的Swift Sport都是採用1.4公升Boosterjet Turbo直四引擎，不過就並不是原先的K14C，而是可應對48V輕混能系統的K14D。表面上輕混能系統自帶14匹馬力和53Nm扭力。但你以為輕混能技術會為Swift Sport帶來額外的動力？那麼你就大錯特錯了，儘管Swift Sport Hybrid的峯值扭力由230Nm增至235Nm，而耗油量降低了6%，但最大馬力由140匹下降至129匹馬力。而輕混能系統為Swift Sport足足增添了15公斤的重量，使0-100公里加速表現慢了1秒。當然廠方之所以會為Swift Sport加入一套微混能系統，都只是為了歐洲版Swift Sport能夠符合歐盟最新的Euro 6D排放標準，相反在日本本土銷售的Swift Sport仍使用K14C引擎。面對着新款引擎數據上的不足，鈴木特意設計了一個名為Torque Fill的系統，據稱系統可以加強引擎反應和因應情況而提供額外扭力，使加速更順暢。

話雖如此，這套Torque Fill也無法掩飾Swift Sport Hybrid比普通版Swift Sport少11匹的事實，因此開起來動力沒有普通版Swift Sport來得那麼爽快也是意料中事。但值得慶幸的是Swift Sport最馳名的靈活操控表現依舊維持不變，再加上那六前速棍波的檔閘清晰易入，離合器亦是相當易掌控的一類，因此駕着Swift Sport跑山路仍然有一種讓駕駛者回春並且玩得過癮的感覺。

棍波小鋼炮設備齊全 抵玩之選

如果跟上一代採用1.6公升自然吸氣引擎的Swift Sport比較的話，上一代Swift Sport在人車溝通感一環會明顯比新車更加強烈，事關它的避震設定明顯比今代硬朗得多，再加上自然吸氣引擎的動力會來得更加直接到肉。當然新車轉用Turbo引擎之後，動力毋須再像舊款那麼強力榨取出來，而且避震調校得更加成熟，少了一份急躁多了一份從容。

時至今天仍能找到一部容易負擔而有設備齊全的棍波小鋼炮實在是不容易，而新一代Swift Sport的22萬8千售價無疑是一眾棍波車迷的抵玩之選，唯一要投訴的或許就是它的動力不夠強吧。

Suzuki Swift Sport （ZC33S）

引擎：1,373c.c. 直四Turbo，附Mild Hybrid系統

馬力：129PS/5,500rpm

扭力：235Nm/2,000-3,000rpm

傳動：6前速棍波，前驅

售價：$228,800起

查詢：Island Motors

Suzuki Swift Sport （ZC32S）

引擎：1,586c.c. 直四

馬力：130hp/6,900rpm

扭力：160Nm/4,400rpm

傳動：6前速棍波，前驅

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）