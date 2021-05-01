相信大家都收過「全亞洲最新最安全最大型線上賭場」，旁邊加幾粒璀璨寶石的訊息；又或者有人自稱為投資大師，邀請你加入投資群組等等，為何近來特別多這些來歷不明、但一眼都看得出是詐騙成份居多的訊息？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說：「Facebook在2019年洩漏了5億用戶資料，其中包括300多萬香港用戶的資料。」近期的黑客將用戶資料上載到網上，當中大部份包括電話號碼及電郵。

以往網上騙徒多數都是靠碰運氣，程序員寫一個程式，順着電話號碼次序，將欺詐內容在各個通訊軟件傳出去，看看誰會中招，但現時配合黑客上載了的5億外洩資料，就比以前更容易撞中已登記使用的電話號碼。

勿好奇click連結 封鎖再刪除

當中最弔詭的是，部份假冒銀行或海關職員的騙徒能說出電話使用者的資料，成功博取信任，「很多騙案的開場白內容，都是取自社交媒體，甚至是從信箱偷取信件攫取資料，近期更發展至網頁抓取（Web scraping）。」所謂網頁抓取，即騙徒或程式員寫了一些網頁爬蟲（web crawler）程式，程式會從fb上公開的個人檔案中慢慢「爬出」名字、性別以及電郵等個人資料。「我今早才收到甚麼皇朝網上賭場的訊息，大家不要打開那些連結。」方保僑警告，無論這些網上賭場存在與否，如果貪好奇點進連結，可能會誤中病毒或木馬程式，就算該網上賭場真的存在，亦可能是一個騙局，因為遊戲運作的背後，都是由人為程式所控制，最簡單的解決方法就是封鎖對方後再刪除對話。

上述提到因為黑客上載資料外洩的用戶名單，增加收到詐騙或傳銷電話的機會，但原來早在2009年的時候，胡文翰（William）已經在論壇上建立推銷或詐騙電話黑名單，並發展成今日已經有近200萬香港人使用的HKJunkCall資料庫，小熊、小鴨、芝麻來電等電話攔截app都根據他的黑名單而建立。

用家密密匯報 黑名單聲勢浩大

「2007年開始收到推銷電話，其實那時候連android或是iPhone還未面世。」當時大家使用Palm系統平台，類似現時IOS或是android，可以將拒絕接聽的電話儲存，William指這就是最初的概念，「我自己收到（傳銷電話）就放上討論區，有些人又會仿效放上去，我就儲下來，儲儲吓一年就有百多個電話號碼。那時是2009年，開始興起android及iPhone。」於是他自行寫網站及建資料庫，負責資料分析。

William當時的正職為NGO IT技術支援，每年都要自費萬多元維持伺服器的運作，「後來有網友支持我的行動就PayPal給我，夠支付成本後就停止接收捐助，情況就如今日的眾籌。」William指，現時HKJunkCall的用戶近200萬人，當中有數十萬人會匯報傳銷電話，他就以此判斷哪些電話是傳銷詐騙電話，再列入黑名單。「同一個號碼收到數十個匯報，我就會列入黑名單，但有時亦會收到零星整蠱人的惡意匯報，我當然睇得出。」

+852開頭 網絡電話要提防

William與傳銷詐騙電話打了十多年交道，為何封極攔極都仲有漏網之魚呢？「傳銷電話公司現時採取的心態是，被攔截了一堆電話後，就再申請新號碼。」William指他們每次都申請過百個商業應用的電話，「頭6個數字相同，尾兩個數字就一直如流水號般，由00至99一百個號碼那樣一批批地出，如果當中有十多二十個都是推銷電話，我就預設他整組電話都是推銷電話再一同攔截。」William補充他一日平均封禁數十個傳銷或詐騙電話，高峯期時一日就禁上千個電話號碼。

原來推銷電話都有「旺季」，「DSE結束後，5月至9月是旺季，會有大量的推銷電話，推測是有一群暑期工或者新入職的『生力軍』；詐騙電話的淡季是農曆新年假期，詐騙電話在整個農曆新年假期消失得無影無蹤，可以推斷詐騙的源頭，是來自一個很重視農曆新年的國家。」William指，如果來電顯示是+852開頭，然後跟8個數字的香港電話，那就是由境外打來的VoIP（網絡電話）的假冒電話，假冒電話的號碼可以自由設置，「詐騙的成份居多。」William指除了99元試做美容傳銷、銀行財務借貸中介，最多年輕人在電話中招的就是旅遊套票的不良銷售手法。

墮會籍銷售陷阱 接個電話欠債5萬

「一開始收到cold call是電話問卷，問我如何看有薪假期，我答了支持後就收線了，之後就有人打來說答謝我做問卷，叫我上辦公室拿禮品。」阿明（化名）是剛畢業的年輕人，2019年8月誤墮「時光共享旅遊套票」的不良銷售手法中，最後孭上5萬多元卡數。「開始時，都是說說RCI（國際度假聯盟）會籍是甚麼， 可以到世界各地旅遊，還可以住靚酒店，同時又用喇叭播歌，不斷疲勞轟炸你，以前認為邊有人會中招，但當自己身處其中，就好像被洗腦般被操控。」

阿明憶述當日由晚上6時開始就被不同職員車輪式推銷至11時，職員稱可以為他提供8萬多元的限定優惠，加入會籍後就可以在20年間，每年到不同地方的酒店住七日，他最後實際簽了5萬多元的會籍費用，另外3萬多元就分期攤長至100多期、每個月百多元逐期還給會籍公司。「他們的手法很純熟，打去卡公司指使你問信用卡還有多少簽賬額。」之後一筆過就簽爆了5萬多元的簽賬額，離開後再看清合約已心知不妙，知道自己中招了。

訴諸法律後和解 卡數仍要還

合約列明客戶要繳清費用後，才可以使用酒店服務，但阿明負債後根本沒有錢去旅行。阿明指最「搵笨」的就是除了8萬多元的會籍費用，還要額外每年付450元美元（約$3,500港元）管理費。阿明自行查冊，查出該公司的地址及董事名稱，在小額錢債審裁處控告他們，要求取消合約，擾攘一年雙方終達成和解，阿明不用支付每年管理費及百多期的分期尾數，但信用卡簽下的5萬多元，仍是要還。

記者：梁中勝

攝影：洪輝進、伍永健

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