全世界第一個空中泳池，於倫敦5月19日正式開放。空中泳池名為Sky Pool，離地約35米，懸掛於商住兩用大廈Embassy Garden之間的透明游泳池，以透明亞加力製成。泳池長約30米、寛約5米、深約3米。

大廈位處倫敦泰晤士河旁邊的九榆樹區（Nine Elms），泳客只要潛進水中就可以飽覽倫敦眼和國會大廈的景色。可惜是只有Embassy Garden大廈的住戶可以享用設施，不會向公眾開放。

設計理念源於空間不足

設計師在2013年時本來想在該區設置一個游泳池，但找不到合適的公共空間。後來發現可以利用兩棟大廈之間的空間，設計出透明的空中游泳池，既不會阻礙居民望向天空的視線，又可以提供額外的休憩設施。最終由組織Arup Associates、建築師Hal Currey、工程師Eckersley O’Callaghan的合作下製成全世界第一個空中泳池。

豐富娛樂設施 照顧不同住客

除了主角空中泳池，還設有水療、酒吧、溫室橙園等設施，照顧到不喜歡游泳的住客。除了可以到訪上述設施外，亦可在泳池旁邊的行人步道欣賞同樣風景。

Sky Pool

地址：3 Viaduct Gardens, Nine Elms, London SW11 7AY, United Kingdom

資料來源：Embassy Garden

撰文：吳楚心

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）