今年照樣有人發起「五一懲罰祭」，呼籲在五月第一個星期到良心店消費。對於良心店，我們建議分散投資。

是次來到旺中帶靜的大角嘴，無論是飲食或交通配套都很方便。大角嘴鄰近奧運、太子和旺角，距離旺角只有十多分鐘路程，卻已是另一個黃店集中地。港式、台菜、越南到星馬泰菜，統統都一應俱全。味道質素不但街坊盛讚，連區外人也會慕名而來，絕對可以打破「黃店多數唔好食」的定律。同行還找來大角嘴的街坊阿珍帶路，與記者一起尋找美食。我們在大角嘴市政大廈出發，尋找4間良心小店，短短幾分鐘路程就可以吃盡港式小炒、台式便當、傳統星馬菜和越式法包。

第一站來到大角嘴非常出名的長龍店。開業兩年就由細舖搬大舖，因為專做香港較少見的台式便當，吸引了不少捧場客。招牌滷排骨比手掌還要大，看起來是一整塊的肉扒，但一夾起就發現早已切開一條條，方便食用。「其實在我開店之後才發現，香港人不太認識滷排骨這款食物，很多人會以為是一條條的肋骨，像滷過的藥膳排骨。這個製法已經有長遠的歷史，將一些炸過的食物，再浸泡醬汁。就像香港很出名的咕嚕肉，也是同一個原理。」老闆（細嘉）分享當初在台南向台灣朋友學師的經歷，因為大多數台灣餐廳都會自己製作醬料，比較少直接取現貨回來，台灣朋友就教他如何製作出最貼近台灣的風味，也就是所謂的古早味。「台灣的滷排骨，外皮完全不脆，吃起來像麻糬一樣的口感，軟軟的。我們用一個偏濃的滷水，浸泡的時間比較短，所以就會有半脆半軟的狀態。」他在傳統台味與香港人口味之間取得平衡，聽取食客的意見後再不斷改良。

另一人氣之選是香酥脆雞便當，特色在於自家調配的鹽酥粉，加上獨特的醃製方法，令油脂水份能保留在雞裏面。雞塊外皮香脆可口，裏面的肉質鬆軟有嚼勁。台式餐廳的常備菜式滷肉飯最貼近台南口味，選用半肥瘦肉粒滷至入味，吃起來充滿油香，鹹甜適中。而每一款便當都會搭配五款本周配菜，配菜分為幾類，包括蔬菜、古早料理、炒粉絲、蛋，還有酸菜或菜甫。令便當更豐盛之餘，也能中和整個飯的油膩感。

第二站是一街之隔的星馬菜餐廳，因為份量多又便宜，成為了阿珍的日常飯堂。她推介最常吃的厚切豬扒叻沙摻摻，豬扒厚度足足有2cm，中間仍能保留肉汁，吃起來帶香茅味；摻摻麵底混合了油麵與米粉，加上芽菜，吃出三重口感，配以椰漿味突出的叻沙湯底，十分滿足。馬拉風味鴛鴦雞椰漿飯同樣有份量，兩種口味分別是南乳炸雞扒和新加坡咖哩雞腿，前者脆口，後者濃香，一雞兩味，還有拌碟的花生和小魚乾，感覺別具東南亞風味。

第三站到訪的餐廳沒有的異國風情的裝修，只有樸實無華的店面，賣的正是熟悉的港式小炒。阿珍甫進店就跟店員們打成一片，因為她和家人都是熟客，她也不時會在小店流連吃小食。她又指上一任老闆娘本來打算移民後，小店便會結業，但同是熟客的現任老闆不想讓這間小店消失，於是便接手經營。店內最出名的就是10元4隻煎餃，有白菜和韭菜兩款，餃子皮煎得香脆，餡料亦較多菜。小店本來會開至消夜時段，因此也有大排檔的鑊氣小炒，如椒鹽九肚魚、蠔仔粥、豉椒花甲等等，色香味俱全。

吃了三間餐廳之後，其實記者和阿珍的胃容量差不多已到達極限。不過最後一間越南法包小店，就算只賣一款法包，依然獲得街坊支持，我們當然要去拜訪一下。老闆Jeff以往在澳洲工作假期的時候，為了節省金錢，幾乎每天都在吃法包。回港之後，因為太想念回憶中的味道，於是開了間小店，一手包辦廚房和店務。Jeff直言他的法包做法簡單，在焗好的法包中加入扎肉、自家醃製的酸菜和醬料，最後撒上芫荽、蔥、指天椒。他認為法包最重要是足料，所以自己出品的法包必定要由頭到尾都塞滿餡料，味道鹹甜夾雜，中間有大量酸蘿葡絲，十分清新開胃。Jeff的一人小店從兩年開業至今，一直靠街坊的意見不斷改良。他分享道：「剛開店的時候碰上運動初期，我們沒有特別表明自己是甚麼立場，但就喜歡播自己喜歡聽的節目。漸漸地客人聽到不合意的，下次可能就不回來吃，喜歡聽的下次就會再來吃。建基於這樣的前提下，客人對我的食物質素都很寬容，有時做得不太好，但他們總是會說還不錯。街坊可能想跟食物一同進步，有時會給我意見，讓我慢慢摸索出更好的味道。」

那個

大角嘴埃華街116-118號地下8A號舖

星洲總廚

大角嘴大全街57號地下

餃子店

大角嘴大角嘴道157號中美樓地下

蔥仔越南包

大角嘴櫸樹街52號地舖

採訪：黎婉婷

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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