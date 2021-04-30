最近有台灣民眾在YouTube上發現有男子上傳疑似違反當地《動物保護法》的影片，影片內容包括剝兔皮、強迫活生生的兔子看着男子吃兔肉等，雖然影片內並沒有任何動物的死亡過程、血腥畫面，但同樣令人感到不安和憤怒。

一個名為「Murmillo」的YouTube用戶，自四月初起上傳多段玩弄兔子、天竺鼠、刺蝟等的影片，例如「從零開始吃兔兔」、「兔兔對兔肉 無動於衷」、「兔兔剪了就不可愛 可以放心吃了」，不過該YouTube賬戶及全數影片其後已被刪除。

該男子遭起底後被發現居住在高雄，市民隨即向高雄市動保處舉報事件，但動保處起初卻回應指《動物保護法》僅規範不能宰殺及食用犬貓，對於其他動物目前只能作道德勸說，沒辦法作出處罰。動保處的回應引起台灣民眾的不滿，其後才改稱該男子涉嫌違反動保法，已立案處理。

事件的爭議點在於影片中並沒有宰殺兔子的行為及過程，但經台灣愛兔協會、新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會、律師研究後指，即使影片內沒有宰殺行為，但影片出現了逗弄屍體、直接支解屍體，以及強迫兔子觀看同伴被涉事者吃掉等畫面，只要「散佈、播送騷擾、虐待或傷害動物的影片或以他法供人觀賞、聽聞」，就已經是違法。

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資料來源：台灣愛兔協會、新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會、高雄市動保處

撰文：黃雅純

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