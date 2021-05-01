一隻比手掌還小的紫惡魔蟹在苔蘚上徐步橫行，牠不斷左右移動蟹鉗，翻找藏在苔蘚裏的微生物。在這裏，微生物如獵物，苔蘚如草地，網紋草如大樹，惡魔蟹就如主人——這個「微縮雨林」，其實是由呂天衡（Justinian）賦予給牠們的。

高峰期養十缸魚

Justinian自小已經在一個充滿着寵物的環境下成長，「小時候因為爸爸愛養魚，我就跟着養了」，結果他曾經在最高峰時期養了十缸魚。後來他也養過不同類型的兩棲類動物，包括雲石螈蠑、螯蝦、鮑魚等等。直至兩年前，開始讓十數隻惡魔蟹及水草蟹加入他的「大家庭」。

水流控制成敗關鍵

Justinian由三月開始製作一個40x45x60(cm)的雨林缸，今次並非他首次製作雨林缸，但他指，以往的雨林缸都是失敗告終。「多數都是水流設計得不好」，蟹脫殼時需要在淺水區進行以繼續成長，故水流對蟹的成長環境是重要一環。Justinian養的蟹屬於小型的兩棲類動物，故太深的水位會淹死牠們，太淺的水位又未必足以讓牠們脫殼，阻礙成長。所以缸中的水位控制可謂製造雨林缸最講究的步驟。水流能否持續，水力是否適中，都須要經過精心設計，以及要有一個合適的水泵，「我今次都嘗試了四至五次，才找到一個能夠控制適當水流的水泵」。

精心設計自給自足環境

今次的雨林缸，遠望看似一個綠意盎然的微縮雨林，寵物可以隨時在缸內找到微生物作糧食，自給自足，但其實細看下，你會看到缸內外都佈滿經過精心設計的裝置，維持缸內生態。缸頂裝有照明及封頂的蓋，給予植物光合作用的養份之餘，亦防止缸內生物意外爬出，頂內裝有噴淋系統，以作定時灑水之用。缸內的植物包括食蟲植物、苔蘚、積水鳳梨等，都是由Justinian精挑細選下才安置在缸內，每一棵植物都在缸內發揮一定的作用，儼如一個雨林的生態系統般，每種生物都靠自己的能力孕育最適合自己的生存空間。

活用微縮模型技巧

除了透過網上自學及到花墟請教高人外，Justinian製作微縮模型的技術，對提升雨林缸的造景技術都有莫大的幫助。他在上年年中開始用一個透明的圓筒形食物容器，製作一個可360度觀看的模型，隨後就近乎每天都會花兩至三小時製作出比例為1：150、1：87以及1：64的模型。到目前為止，他已經做了超過100個微縮模型，而在今年，他就花了一約半個月，製作出一個「微縮雨林缸」。

製造微縮模型時，Justinian需要先搭起一個用高密度發泡膠造的地台，雨林缸亦然。他須要用鑷子和防水膠水在微縮模型鋪起假草，也會用同樣的工具在缸內安置好苔蘚及植物。不過裝造雨林缸的難度，在於需要盡量避免使用過多的膠水，以免影響植物生長，Justinian也須要加一層植纖布及吸水石去保持植物的健康狀況。「雨林缸內始終都是有生命的植物，所以事前準備工夫要更加謹慎，必須先畫好草圖才可開始砌缸」。

享受自己創造的世界

但不論是微縮模型，還是雨林缸，Justinian都近乎是夜以繼日地完成，他是一位電視台幕後人員，下班時間多為晚上九時，凌晨就是他埋首砌模型或雨林缸時私人時光。他指，有時會近乎砌到天光，但對於他而言，堅持的動力其實在於興趣。「我很享受自己創作的小小世界」，這也是他可以稍為脫離急速生活的丁點時光。

除了雨林缸內的惡魔蟹外，Justinian還選擇養體積只有手心大小的刀背蛋龜，除了他本來很喜歡比例細小的模型外，也是基於現實的考量，「體形較小的寵物才可以在寸金尺土的環境下成長」，他指下班後靜靜看着牠們生活，是一種紓壓的方法，但他的首要目標，是希望能夠讓寵物們有一個愜意的生活環境。

後記

採訪期間，Justinian將部份的蟹拿出來方便拍攝，但他指平日的他不會特意將牠們拿出來把玩，蟹喜愛匿藏在泥洞及樹隙中，所以不會經常看到牠們。他亦不會勉強引牠們出來，要見牠們，就要靠緣份了，不過他表示全不介意，「我造了一個適合的環境，牠們就應該有自己的空間」。

採訪：盧巧霖

攝影：魏名

剪接：魏名

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