幼童居家意外不時發生，近日一名台灣一歲女童洗澡後滑倒，跌坐在以鐵柱製成的益智串珠玩具上，肛門被刺穿，經送院急救後，幸好未有刺穿直腸，手術後亦無大礙。

若直腸被刺穿 或致腹膜炎死亡率逾五成

事件中造成女童受傷的是一款常見的益智串珠玩具，以鐵柱外包覆塑膠製成，為一個個柱形狀，讓幼兒可隨着柱形物滑動串珠，訓練手指靈活度。不幸造成是次意外，女童滑倒後跌坐玩具上，肛門被刺穿兩個傷口，一個長3厘米、一個長1.5厘米，鐵柱順著肛門刺進直腸裡約3厘米，造成直腸壁損傷，令鮮血直流。

家人即時將女童送院，並接受手術修補直腸與肛門，幸好她的直腸未被刺穿，若直腸被刺穿，腸內糞便就可能進入腹腔，有可能引發死亡率逾五成的腹膜炎或敗血症。由於直腸只有約12厘米長，異物塞入肛門亦時相當危險。亦有機會使括約肌受損，而導致失禁、糞便滲漏等後遺症。

好奇心重腳步不穩易生意外 0至5歲屬高危

一般兒童家居意外較多為0至5歲的幼童時期發生，因為幼童大多較為好奇，會經常觸摸家中物件，令致命意外不時發生。而且正學習步行的幼兒，走路還不穩容易跌倒，在碰撞過程，有可能造成腦震盪，眼睛等部位受傷。因此即使是在家中，家長都要經常留意幼兒的安全，即使看似安全的家居環境，其實亦可能暗藏不少陷阱，容易造成幼童居家意外。尤其為孩子選擇玩具時，最好選擇弧度較大的款式，避免有尖凸部份，以免發生意外。而且家中家具邊緣應包上防撞泡棉，亦要避免讓他們拿到銅板、鈕扣、珠子、別針、電池等物品，易斷裂成小碎片的塑膠玩具也要留神，以防孩子誤食。

另外，以下是一些家長很容易忽視的家居陷阱，都可能會造成意外發生。

5大家居常見陷阱

1. 幼童燙傷意外亦經常發生，家長應注意餐桌應避免鋪桌布，幼童會容易扯下而打翻餐桌上的熱湯麵，若桌上有熱湯、熨斗、熱水壺等，亦應避免讓幼兒靠近。

2. 窗簾布的拉繩過長，令幼童容易觸碰，導致拉繩纏頸窒息；

3. 家中窗戶沒有窗花，或陽台欄杆間隙過大，導致幼童墮樓；

4. 家中利器沒有收好，或插座未加防護蓋，隱藏觸電危機，導致幼童受傷；電風扇亦應加防護罩，避免幼童因好奇心驅使，伸手被電到或割傷等；

5. 藥物沒有放在妥善位置，而導致幼童誤服。

家長應加倍留意家居安全，盡快檢查家中是否有潛在危險，並應及早處理，確保兒童身處的環境安全。

撰文：鄭詩詠

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