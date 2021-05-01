Samsung發佈新手提電腦及SmartTag+、最細即影即有相機Polaroid Go上手、真骨雕幪面超人Black開箱、iOS 14.5正式推出-可使用Apple Watch解鎖iPhone、迪士尼整合頻道 Disney+登陸香港有期，果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

Samsung發佈新手提電腦及SmartTag+

上星期Apple發佈了不少新產品，Samsung剛剛也舉行了發佈會，一次過發佈了多款新型手提電腦，包括有Galaxy Book和Galaxy Book Pro，還有可作一般手提電腦使用或是打開成平板的Galaxy Book Pro 360。

三部新機中以Galaxy Book Pro 360最貴亦最頂級，有13.3吋（$11,980起）和15.6吋（$12,880起）兩款。可360度旋轉的輕觸式屏幕支援S Pen，其實感覺跟之前推出的Galaxy Book Flex2 5G頗為相似，不過以同樣13.3吋款式比較 ，Pro 360就更輕更薄。實試S Pen書寫仍是一貫的順暢，機身整體設計亦相當簡約，手感很不錯。

Galaxy Book Pro的賣點就是極輕薄，13.3吋版本就只有11.2毫米厚，重量更只有870克，大概只是4部S21 Ultra的重量，以手提電腦來說真的相當輕薄。Galaxy Book Pro同樣設有13.3吋（$10,280起）和15.6吋（$12,880起）兩個型號，15.6吋亦只重1.15公斤，厚13.3毫米，號稱是Samsung旗下最輕薄的手提電腦，除了不能反轉屏幕和使用S Pen外，設計和硬件配置大致跟Pro 360相若。

Galaxy Book就是最便宜的入門款式，只有15.6吋一個型號，亦相對較重和厚，但$7,780的價錢就比之前兩部便宜得多。值得一提的是，今次新系列電腦亦特別強調與電話及其他產品的連繫，以求建立一個自家的生態系統。用家可利用應用程式簡單連接電話和電腦，在Galaxy Book上就可操控電話大部份功能，包括打電話、傳送相片、開啟不同應用程式等，實試操作順暢，在辦公室應該頗實用。

就如iPad可作為Mac的延伸屏幕一樣，Galaxy Tab可用作Galaxy Book的屏幕，並可作同步顯示或延伸模式，實試連接簡單，操作流暢沒有太大時延。

最後是在Apple AirTag發售同時，Samsung亦推出了SmartTag+，同時配合藍牙低功耗及超寬頻技術，利用AR擴充實境時更會顯示失物的距離、方向及大概位置。SmartTag+更有反向搜尋功能，只要按下SmartTag+的按鍵，電話亦會發聲振動，單個購買$328。

最細即影即有相機Polaroid Go

經典即影即有相機寶麗來Polaroid最近推出全新相機Polaroid Go，新機可以說是歷年最大的改變，機身大幅縮細，成為目前世界上最細的即影即有相機。機身尺寸為83.9 x 105 x 61.5毫米，比一般即影即有相機細了很多，雖然體積縮細，不過仍保留雙重曝光、自拍模式和閃光燈等功能。

全新的相紙尺寸也比一般細，維持了正方形顯示區域，每套Polaroid Go相紙分兩盒，每盒8張相紙。全新的Polaroid Go相機和相紙都非常迷你，出外影相就更加方便了。Polaroid Go官方售價$1,099，Polaroid Go相紙16張$188。

真骨雕幪面超人Black開箱

S.H.F.的真骨雕幪面超人Black剛推出，瞬間就炒至近千元兼賣斷市。長方盒印上角色大頭，是真骨雕的專屬包裝，設計簡約不花巧。配件方面，有5對可更換的造型手掌，一對替換的觸角。真骨雕即由骨骼開始雕塑，呈現最像真的可動特攝英雄模型，並還原皮套的質感。這次幪面超人Black非常像真，近距離可以看到黑色的部份有細緻的紋理，各部位都雕造出皮套的摺紋效果，腰帶上色細緻，腰間關節更露出生化肌肉。

不過背後肩膊位的關節輕微被肩甲阻礙活動，肩膊以軟膠造出生化肌肉包裹關節，美觀之餘扭動亦非常暢順，但扭得太多可能會爆膠。髖位的關節則沒有特別包膠，只是下腹位用上軟膠，方便擺姿勢。手肘位的關節亦有精細的生化肌肉塗裝，扭動幅度頗大，拳頭幾乎可以貼肩，膝關節也有生化肌肉塗裝，摺叠幅度極大。頭部採用有光澤的塗裝，嘴巴的金屬色和滲線亦很有水準，可輕鬆擺出各種經典姿勢。官方定價7,700日圓（約550港元），但香港的賣價接近$1,000，值不值就得看你是否粉絲了。

iOS 14.5戴口罩照解鎖

iOS 14.5正式推出，最實用的功能就是可使用Apple Watch解鎖iPhone。疫情之下戴口罩要用Face ID解鎖電話非常麻煩，而更新之後只要你有Apple Watch就簡單得多，在設定中「Face ID與密碼」，開啟「使用Apple Watch解鎖」就能使用。

啟用後，當Apple Watch處於解鎖狀態，而iPhone偵測到用家戴着口罩時，就會觸發解鎖，速度算快。每次解鎖時Apple Watch都會彈出通知和震動，以免被別人偷偷解鎖。要注意此功能並不會認人，只要Apple Watch在範圍內，任何人都能解鎖你的iPhone。不過用家可以即時透過Apple Watch鎖定iPhone，之後就一定要輸入密碼才能再次啟用此功能，同事實測大概2米內都是接收範圍。

此外，iOS 14.5更新後iPhone終於支援5G雙卡雙待。另外，用家也可以在「私隱」中開啟或關閉第三方App的廣告追蹤權限。

行咇易及針卡掃描App

香港政府近年開發不少電話應用程式，今個星期又有新作。香港警察專用的「行咇易」，會用於加快前線行咇核實身份的流程，利用光學字符識別技術，自動辨識身份證。據講可由過往的4至5分鐘，加快至大約15秒，消息指專用電話是Samsung Android電話。計劃將在5月上旬分階段試行，警方指，程式不能讀取智能身分證晶片內資料，而且不能拍攝亦不會儲存任何圖像，只會點對點傳送到中央伺服器，而且電話只供警務人員當值時使用，背面刻有警徽圖案，由警務人員互相監察。

除此以外，政府也推出應用程式「驗證二維碼掃描器」，供食肆用手機掃描顧客疫苗針卡上的二維碼，已注射一劑疫苗螢幕會顯示一個剔號；已注射兩劑疫苗，並已相隔14天會顯示兩個剔號。資訊科技總監林偉喬指，應用程式不會讀取到市民的個人資料，只會識別到市民是否已注射疫苗，因此餐廳也不會知悉市民的個人資料。不過程式目前並未在App Store和Google Play上架，只能在食環署網站以APK的方式供食肆負責人於Android電話下載。

迪士尼整合頻道 Disney+登陸香港有期

迪士尼曾經表示Disney+將於2021年香港啟用，雖然一直未有確切消息，不過最近官方宣佈於10月1日起，關閉旗下於香港及東南亞的18個電視頻道，當中主要包括FOX的多個娛樂、電影台及體育台，以整合媒體網絡業務，不過衛視中文台、電影台及國家地理頻道、野生頻道則不受影響。

中國上海有自由高達

去年7月日本Sunrise宣佈「中國鋼彈項目」，將在日本以外地區建立首座1:1高達立像，選址上海金橋LaLaport購物中心。雖然於安裝高達平衡翼時，被網民拍到有些微起火，不過在4月26日官方也正式宣佈完工，預計調整1個月後，5月28日便會有立像的展演。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然、伍慶泉

剪接：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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