穴位敷貼是應用藥物與穴位刺激雙重作用，通過調和氣血陰陽，改善病理體質，達致防病保健的效果。大家熟識的天灸療法，也就是治療慢性鼻炎的一種穴位敷貼療法，以下介紹一些四季可用的簡單敷貼療法給大家：

1. 穴位敷貼緩解失眠

藥物：黃連、肉桂、酸棗仁。

穴位：

三陰交穴：小腿內側，內踝尖往上三寸處。

照海穴：足内側，内踝尖下方凹陷處。

湧泉穴：腳底板的前1/3中間點凹陷處。

做法：中藥材磨成細末，加入蜂蜜調校，睡前以5cm乘8cm醫用敷貼膠布敷貼於以上穴位，第二天醒後時取下，2周為一個療程，適合陰虛火旺、肝火擾心、腎虛等失眠人士。

2. 穴位敷貼緩解痕癢

藥物：苦參、防風。

穴位：

風巿穴：大腿外側，站立垂手時，中指尖所指處。

血海穴：大腿內側，臏骨底內側端上2寸。

神闕穴：肚臍的正中央（貼藥取低一點的皮膚）。

做法：

中藥材磨成細末，加入生薑汁調校成直徑1cm的藥餅，用5cm乘8cm醫用敷貼膠布固定在以上穴位，3至6小時取下，需要時每天一次，特別適合濕毒蘊膚造成的皮膚痕癢。

3. 穴位敷貼緩解口瘡

藥物：吳茱萸

穴位：湧泉穴：腳底板的前1/3中間點凹陷處

做法：中藥材磨成細末，加入生薑汁調校成直徑1cm的藥餅，用5cm乘8cm醫用敷貼膠布固定在以上穴位，3至6小時取下，每天一次，適合睡眠不足，虛火上浮致口瘡牙齦腫痛人士。

4. 穴位敷貼緩解頭痛

藥物：吳茱萸、羌活、白芷。

穴位：

湧泉穴：腳底板的前1/3中間點凹陷處。

太衝穴：腳背大拇趾和第二趾的指縫間往內兩寸。

風市穴：大腿外側，站立垂手時，中指尖所指處。

做法：中藥材磨成細末，加入生薑汁調校成直徑1cm的藥餅，用5cm乘8cm醫用敷貼膠布固定在以上穴位，3至6小時取下，需要時用，適合肝陽上亢型頭脹痛或偏頭痛人士。

敷貼藥注意事項

1. 敷貼藥只是紓緩治療。

2. 皮膚出現痕癢過敏應立即停止。

3. 體質不穩定者慎用。

4. 身體不適情況嚴重應看醫生。

5. 蠶豆症患者及孕婦禁用。

撰文：香港註冊中醫李浩然

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