不少飼主或會認為狗狗很乖不會隨便亂跑，加上覺得牽繩會令到狗狗不舒服而不戴狗繩就出街，但意外往往就會在一瞬間發生，不論是亂跑走失，或是突然攻擊其他動物。不過，狗帶的品類五花百門，要選擇一條正確有效，而又能令狗狗覺得舒服的狗帶亦不是易事。

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狗帶一般分為三大類：有頸圈型狗帶、胸背帶及訓練型狗帶。

頸圈型狗帶

頸圈型狗帶是最普遍的類型，適合大部份的毛孩使用。由於狗的頸部是身體上比較脆弱的地方，當拉緊狗帶時項圈對狗狗頸部的刺激可以有效地控制牠的行為，但同一時間，長期的拉扯有機會對狗狗的頸部造成不良影響，而且相對地狗狗容易掙脫。

胸背帶

胸背帶則是固定在狗狗的整個胸膛上，從而將受力面增加，避免在拉扯狗繩時對狗狗的身體造成過大的壓力，同時將頸部受傷的風險降低，亦可以避免引起咳嗽、壓迫呼吸道等不良現象，尤其是對於體型比較幼小的品類如芝娃娃等。

訓練型狗帶

訓練型狗帶是指在一般常見的頸帶、胸帶外，其他多種具訓練作用的狗帶，例如是基本訓練用的英式拖繩（P字繩）、嘴繩、防衝胸帶、金屬P字鏈等。由於大部份的訓練型狗帶都是透過令狗狗感受到疼痛或不適，從而製造刺激以完成訓練，主人在選擇使用不同的訓練型狗帶時，應先諮詢專業人士，防止對狗狗造成不必要的傷害。

除了要選擇合適的狗帶，主人亦須要學習如何正確地使用狗繩及牽引狗隻的技巧。很多主人誤會用一隻手繞繩，再在手腕上纏繞多個圈就可以牢牢牽着狗狗並加強控制。其實一旦狗狗失控狂奔，主人無法立即鬆手，便會被狗狗拖拉至倒地，甚或發生其他意外，十分危險。正確的方法應以雙手拉繩，一隻手握着繩圈，另一隻手協助拉繩，這樣便可防止其中一隻手被掙脫，也較容易控制。此外，初學者喜愛使用的伸縮索繩其實亦比想像中危險，一般的伸縮索繩可被拉長到至少五、六米，沒經驗的主人可能難以一時之間收回放長了的繩，容易甩繩走失狗狗。

撰文：黃雅純

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