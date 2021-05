本港每年逾三萬人患上癌症,當中不少病人均須化療。因應不同化療藥物的特性,在擊退癌細胞的同時,正常細胞亦會受到影響。患者在化療期間及完成療程後,亦有機會引致各種副作用,包括口腔潰爛、便秘腹瀉、皮膚痕癢,較嚴重的或會出現身體疼痛、肌肉無力繃緊,對日常活動造成很大影響。 澳洲昆士蘭大學分子生物研究所近日於權威科學期刊《實驗醫學雜誌》(Journal of Experimental Medicine)發表了一項研究,指出消炎藥阿那白滯素(Anakinra)或可減低化療藥長春新鹼(Vincristine )所帶來的疼痛及身體不適症狀。

化療藥可引致四肢痺痛無力

負責研究的Irina Vette教授指長春新鹼多用來治療腦癌、肺癌、子宮頸癌、白血病和非霍奇金淋巴癌。另一位參與研究的Starobova博士補充,化療藥物帶來如神經病變的嚴重副作用,會令患者十分不適。化療藥物亦會令身體四肢出現疼痛、麻痺、繃緊及肌肉無力。即使療程完結,這些症狀也會視乎病人體質,或會持續一段長時間。若要減輕這些症狀,唯一方法是減少長春新鹼的用量,但這會影響療效。他們表示很多病人因化療可怕的副作用而打亂甚至停止治療,故如有方法減輕化療帶來的不適,會令病人較容易接受療程。

發炎是當人體受傷或受到感染時產生的自然反應,在Vetter和Starobova的研究中,他們以消炎藥阿那白滯素作試驗,發現此藥在減低和抑制部份人體發炎反應後,可減輕長春新鹼為身體帶來的不適。阿那白滯素目前是用作治療類風濕關節炎和幼年關節炎(Juvenile arthritis),研究計劃將會對使用長春新鹼化療藥的病人進行臨床測試。由於阿那白滯素屬已註冊藥物,故當研究有所進展時,不須再經繁複的審批程序便可作臨床用途。研究團隊亦會進一步研究藥物對免疫系統的影響。

慢性發炎會加劇腫瘤生長

此外,有一些研究及臨床觀察顯示,慢性發炎跟病人的腫瘤生長及癌症發展有很大關係。而有關消炎藥跟癌症治療的研究,早於20年前已展開,一些非類固醇消炎藥物(non-steroidal anti-inflammatory drugs,簡稱NSAIDs)類藥物,是可以透過增加細胞凋亡和減低細胞轉移來干擾腫瘤的微環境。

經過專家們多年來的研究,部份非類固醇類消炎藥物如阿士匹靈(Aspirin)可減低患大腸癌和膀胱癌風險、塞來昔布(Celecoxib)則或可減低患乳癌、大腸癌的風險。

非類固醇消炎藥可減腸癌肺癌發病率

而在某些大腸癌和肺癌的流行病學數據中顯示,使用非類固醇消炎藥物的患者,其發病率和死亡率比沒有使用這些藥物的患者低。不過,專家亦指非類固醇消炎藥物具有多種的副作用,加上癌症本身是一種十分複雜的病理,故有關藥物須要更多的研究評估其安全性及效用。

撰文︰李飛

資料來源︰Hana Starobova, Mercedes Monteleone et la. , “Vincristine-induced peripheral neuropathy is driven by canonical NLRP3 activation and IL-1β release” . J Exp Med,Volume 218, Issue 5. 3May 2021;Zappavigna S, Cossu AM, Grimaldi A, Bocchetti M, Ferraro GA, Nicoletti GF, Filosa R, Caraglia M. “Anti-Inflammatory Drugs as Anticancer Agents”.International Journal of Molecular Sciences.4 April 2020

