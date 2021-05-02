「朋友經常問我，每天上班是不是有大象、犀牛作伴，我在西非尼日利亞工作10年沒也有見過長頸鹿，人們經常誤會西非等於南非！」80後譚曉熙（Steve）是土生土長香港人，10年前去了西非尼日利亞做銷售及採購布料生意。2019年初老婆吳嘉雯（Carman）追隨老公的步伐移居非洲，直到本年初因為疫症持續影響公司生意，加上工作合約到期，他們決定先回香港生活。

上世紀六十年代至今，尼日利亞有「查董李陳」四大華人家族，對當地經濟發展貢獻良多，不論鋼鐵、陶瓷、塑料、木材、紡織廠應有盡有，當中最為港人熟悉的，就是香港興業創辦人查濟民家族。Steve曾經替兩大家族打工，其中一份工作是布料銷售經理，管理布料工廠生產、採購、批發以及零售。「由細到大都希望見識世界，記得當年大約二十五歲，去非洲打工不外乎一個窮字。公司提供住宿、工人執屋、司機接送，在外地基本上沒有使費，這是香港人夢寐以求的工作模式，我想不到太大的拒絕原因。」Steve在大學主修文化研究，畢業即踏上西非打工十年之旅。

尼日利亞國家地圖的形狀好像一塊牛扒，北部及南部氣候相差甚遠，北部屬內陸地區，長年風沙四起，充滿阿拉伯風情，市民以畜牧、農業為生。南部接壤海洋，Steve曾在南部的主要城市拉各斯（Lagos）居住，因為工作關係，經常要遊走不同城市傾生意。

尼日利亞的蠟印布料技術出眾，當地人經常找裁縫度身訂做七彩繽紛的衣服，布料圖案款式取自日常生活元素，如風扇、鈔票、電話圖案等應有盡有。「當地大型選舉、宗教儀式、婚禮或葬禮，索性直接把人樣印在衣服上，用作宣傳或紀念。」Steve平日都會買布料找裁縫訂做衣服，一套最平約一百六十港元。

以為可以做闊太 亞洲女人不便獨自外出

「邪教都要做生意，邪教都要穿衣服，為了尋找不同生意機會，我曾經去過不同的教會，現場見證他們的驅鬼、驅病儀式。其中一次參加教堂彌撒，看見信眾非常激動地搖頭，然後神父就像葉問上身，叫一眾信徒一字排開，逐一問診，像驅鬼一樣把手放在信徒頭上祈禱祝福。」因工作增廣見聞，但Steve形容自己其實像個商人，基本上一腳踢，一年雖有三十日假期，但平日基本上每日要二十四小時處理公事。

從事美容產品銷售工作十年的Carman，小時候在網絡上認識Steve，為了抱得美人歸，Steve每次放假都回港，二〇一七年展開了一段西非與香港的遠距離戀愛。兩年後二人結婚，Carman放棄升職的大好前景，二〇一九年頭跟隨老公步伐，踏足從未去過的非洲定居，「落機那一刻，我開始崩潰，心想為甚麼機場設施這麼殘破簡陋。彷彿回到六、七十年代的環境。」Carman對非洲第一印象只有動物大遷徙，原本以為來到非洲可以做闊太，事實上一個亞洲女人不方便自己外出，當地人會不斷搭訕，甚至騷擾你，所以千呎大屋就是她主要的生活地方，「當地朋友說過華人面孔像一張流動美金，當地人會覺得你很有錢。」所以平日外出，只能緊靠在老公身旁。

六十蚊一個西蘭花 停電示威已習慣

當地人一般月薪只有五百港元，僅夠餬口，根本沒能力負擔外國進口貨。「一些收入較低的人，會在超市幾個人買一條值幾蚊港元的麵包，然後一人一塊分來吃。」不少當地人在海灘搭帳篷做難民，見到外國人走入沙灘就騙入場費。Steve一家兩口平均一個月生活開支約六千三百港元，已經是當地人一年薪金，使費主要用在餐廳吃飯、進口食物以及狗狗玩具。Carman笑言：「以前在香港很喜歡吃薯片、飲可樂，但進口貨真心昂貴，一包薯片要三十港元、西蘭花六十港元一個。」本土物價相對便宜，雞蛋一港元一隻、啤酒三港元就有一支。「你問我會否後悔來非洲生活，我並不後悔，始終香港女生適應力較強。在香港的生活是為了生存，來到非洲我經常懷有感恩之心，自己出生於香港這個大城市，你不會想像到日光日白突然停電是如何捱過。」

去年六月Steve經歷當地的EndSARS運動，每天上班猶如在死亡邊緣徘徊。SARS（The Special Anti-Robbery Squad）原本是政府特種部隊，負責打擊當地搶劫案，不過市民經常投訴SARS隊員屈錢。原本是和平示威，但不少人趁機大肆破壞，出現毆鬥傷亡，最後引發騷亂。「當時是全國性的騷亂，有些地區城市甚至有過千過萬人聯群結隊去搶掠商店，或爆開政府的物資倉搶物資。」Steve當時每天上班前都會向老婆交代身後事，試過坐車回家途中遇到一次大型示威運動，然後有一個血流披面的人走過，Steve立刻叫司機折返安全地方。

「在非洲生活十年，所有別人眼中不如意的事，對我來說已經見慣不怪，反而因為太太在我身邊，所以事情都變得更美好。」疫症大流行影響公司生意，加上合約剛剛到期，他們今年初決定回到香港再作打算。「我分享非洲的經驗，不是想告訴大家尼日利亞或非洲人是怎樣，反而希望鼓勵大家親自去發掘自己的故事，更重要的是一定要珍惜自己的家人，我非常珍惜自己的太太。」

圖片由受訪者提供

記者：翁怡富

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