你知道人類之中最長壽是誰嗎？答案是居住在日本福岡的田中加子。你又知道世界上最年長的獼猴在哪裏呢？答案也是在日本。京都動物園一隻獼猴剛剛度過牠的43歲生日，這相當於人類120歲左右。

根據日本媒體《NHK》及《京都新聞》的報道指出，這隻世界最長壽獼猴名叫勤子，出生於1978年，於去年42歲生日時被列入健力士世界紀錄大全，成為「世上最高齡的人工飼養獼猴」。要知道獼猴一般的平均壽命是15歲左右，而今年剛剛是勤子的43歲生日，換算成人類年紀相當於120歲左右，園方特別為牠準備了「水果厚禮」與網友們一同慶生。

據照顧勤子的京都動物園工作人員表示，勤子雖然年紀很大，但是現在還是一位精神狀態極佳的老人家，至於長壽的秘密，飼養員猜測可能與牠的個性有關。因為牠性格安定，不易與人吵架，心情經常保持開朗，或者這正是牠能夠長壽的秘密吧。

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資料來源：京都動物園

撰文：Kaming Lee

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