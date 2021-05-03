一名七旬清潔工鄧創樹（70歲）被發現屢以石頭掟向街上的白鴿，然後捉走傷鴿帶返家中食用，最終於上月28日被判處入獄兩個月、但緩刑18個月。不過有市民於27日在黃大仙拍攝到一名老翁以石頭掟向白鴿，而該名老翁與鄧創樹上庭時裝束相同。有關注團體昨日（2日）發表聲明質疑這名「虐鴿積犯」未有悔意，促請警方加強執法。

被告鄧創樹於上月28日再提堂時，控罪指他分別於去年11月17日及今年3月3日，在長沙灣港鐵站A1出口殘酷地捕捉鴿子，以及在黃大仙鳳德邨斑鳳樓外殘酷地向鴿子扔石頭，導致該些鴿子承受不必要的痛苦。大狀求情時透露，被告早年因謀殺罪成而被判囚終身，坐監30年，6年前獲准假釋。惟因收入微薄，生活拮据，遂打算捕捉野鴿充飢。大狀又遞上更生會主任的求情信，指被告為人誠實勤力，自力更生，亦曾路不拾遺。主任裁判官嚴舜儀判刑時指案件嚴重，理應判以監禁式刑罰，但考慮到被告背景及年紀，而被告在事件後才認知社會重視動物權益，不得對任何生物使用暴力，遂以3個月監禁為量刑起點。基於被告認罪，判囚兩個月，但緩刑18個月，兩項控罪同期執行。

不過有市民於上月27日在社交平台上傳影片，表示在黃大仙下邨龍豐樓對開拍攝到一名老翁以石頭掟向白鴿，幸好鴿子敏捷地避開而未有造成傷亡。影片於網絡廣傳，有關注事件的市民認出影片中老翁的裝束與鄧創樹上庭時相同，因此推斷是相同人士，亦即事件於鄧創樹保釋候審期間發生。香港原鴿生態及社區政策研究小組昨日（2日）於社交平台專頁上表示，對於鄧某再次對鴿子施虐予以最嚴厲的譴責，亦證明鄧某對自己殘酷對待動物的行為表現出毫無悔意。小組成員Mavis補充：「已就影片向警方查詢，不過需要目擊者本人親自作證報案才會受理。因此現時正透過社交平台聯絡影片拍攝者，但暫時未得到回覆。」又指希望更多人關注事件，以公眾壓力敦促警方加強執法。

記者：黃藹婷

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）