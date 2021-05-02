藍牙喇叭算是多人買的科技產品，因為即使對聲色要求不高的用家，也會嫌電話不夠大聲，因此在戶外活動或者家中聽歌也會用到藍牙喇叭。我們找來4款定位不同的藍牙喇叭Sonos Roam、Sony XB23、JBL Charge 5、S816詳測它們的效能，再由兩位測試員蒙眼試聽，分析聽感。

Sonos Roam

Sonos Roam外形小巧，但售價達$1,749。功能上它和一般的藍牙便攜喇叭有分別，除了藍牙之外，還能用Wi-Fi連接。用Wi-Fi連接時，音質會較好之外，也能夠使用Alexa或者Google語音助手作語音操作。連接時，電話在Wi-Fi環境以Sonos App配對喇叭後，會懂得自動切換連接方式：在家中環境會用Wi-Fi；外出就用藍牙。如果朋友想在戶外連接你的Sonos Roam，長按開關掣就可切換至藍牙模式，直接在電話中的設定用藍牙連接。

收音咪除了用作語音操作，還應用在TruePlay自動調音技術，會因應用家的環境自動調節播出音效。其餘規格方面，有10小時播放電量、IP67防水，對應無線充電，不過配件要另購，無線充電座也不便宜，價值$499。

Sony XB23

Sony XB23是上年推出的款式，售價$849。內建Sony開發的X-Balanced單元和EXTRA BASS技術。防水等級同樣達到IP67，這次測試的喇叭中有3款都有此防水等級，而XB23是當中防水設計最好的，充電位有軟蓋蓋着，也附有掛帶，戶外使用更加方便。共有5色選擇，使用時間長達12小時。

JBL Charge 5

JBL Charge 5剛在美國推出，即將會在香港有售，外國售價180美元，約1,400港元。喇叭兩邊各配備一隻單元，以增強低音播放能力。續航力十分突出，內置7500mAh電池，能夠連續播放20小時。同時亦能作為行動電源，為手提電話充電。上一代Charge 4支援4.1藍牙制式，這次Charge 5對應5.1藍牙。

S816

在深水埗買到的無牌子款式，售價約$100，外形像收音機，基本藍牙連接電話操作也完全沒有問題，且看聲音質素會不會有很大分別。

女記者試聽結果

先由對科技音響不太熟悉的女記者Sybil蒙眼試聽。連接方式皆以iPhone用藍牙連接，用Spotify最高音質播放歌曲。深水埗無牌子款明顯音量較低，很快就被排在最低位置。她覺得Sonos Roam某些人聲位聽起來比較沙啞，JBL Charge 5立體聲效果最好，但她覺得Sony XB23柔和。最後排名依次序是Sony XB23，JBL Charge 5，Sonos Roam，S816。

作為一位普通用家，Sybil認同電話播歌音量不足，有時在家中播歌會把電話放在杯中，提高音量。她也有用一些平價的藍牙喇叭，但整體來說對音質要求不高，夠大聲就可以，一千元以下的喇叭會比較符合她的預算。

音響專家講解喇叭新潮流

之後到影音網站 「feverSound.com」 副總編輯Eric試聽。同樣蒙眼測試，這次用了Eric自備的Android電話和高清音源測試。同樣地，無牌子款聽了一句Eric已算不用繼續聽了，形容聲音似收音機，不夠力和空洞。

JBL Charge 5他覺得聲音比較散。Sony XB23有層次，立體感不錯，但人聲靠後。Sonos Roam人聲最突出，聽得出是小型喇叭，低音不強但是能聽到層次，整體表現最好。最後排名依次序是Sonos Roam，Sony XB23，JBL Charge 5，S816。

音樂聲音品味人人不同，Sybil和Eric的評價有不同也是可以理解。這次測試結果顯示，平價產品質素明顯有分別，去到中高價位就最好自己試聽一下再判斷。如果有留意音響技術的話，Eric也為我們講解了一些新trend。藍牙喇叭的話，有些產品會對應Aptx或LDAC這類藍牙傳輸編碼技術，理論上能減低藍牙傳送過程導致的失真，Sony XB23有對應這項技術。不過Aptx或LDAC都只有部份Android電話對應，而且聽一般串流歌曲的話分別也不大，如果你是用Android電話聽高清音檔的用家就可能要留意了。

另外，Sonos Roam的Wi-Fi和藍牙兩種連接方式也可以留意。Wi-Fi喇叭近年大行其道，除了音質會比藍牙好，iPhone和Android電話近年也力推Wi-Fi音響，除了玩multi-room、語音操作之外，不同裝置的連接也更方便。例如這次試用電話連接Sonos Roam，在同一個網絡環境的PC電腦開啟網頁版Spotify都能即時找到Sonos Roam播歌。另外Sonos Roam內置麥克風也有自家TruePlay自動調音技術，有助提升音質。不過功能多就多，售價自然貴，值不值得就看用家的要求和用法了。

記者：司徒港燊

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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