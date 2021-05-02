愛拍照、尤其愛拍IG打卡照的遊客，怎能錯過西嶼？來澎湖，先別急着出海跳島，從馬公出發經白沙鄉至西嶼鄉，光是陸上景點就大有可觀。

地質館展示化石 看火山島嶼前世今生

過跨海大橋之後，請先往北轉入小門嶼，這兒的地質館曾是間乏人問津的蚊子館，去年找來名設計師蕭青陽和台灣工藝師們重新打造，今年1月底以「小門地質探索館」之名重新開張，館內展示澎湖古象胸椎、牛脛骨等冰河時期的萬年化石，再運用光影效果，呈現千萬年前海底火山爆發的熔岩狀態，清楚解釋澎湖火山島嶼成形的前世今生。

小門地質探索館

地址：西嶼鄉小門村11號

時間：早上8時30分至下午4時30分

展出模型從無生命的玄武岩地景，到會張口咆嘯的雙冠龍、迅猛龍，質感細膩、栩栩如生，看完再到周邊名勝鯨魚洞，實際瞧瞧柱狀玄武岩海崖的地質景觀，比較之下，更對工藝師的巧手匠心拜服不已。

三石壁爆紅 賞柱狀玄武岩

與攝影師友人同行的好處，是總有數不盡的美景口袋名單，在二崁喝杯咖啡、稍事休息後，足迹繼續往南延伸，我們決定先拍三石壁的柱狀玄武岩，再遊小池角雙曲橋。說起西嶼最著名的柱狀玄武岩景觀，非大菓葉莫屬，然而知名度高，多少意味着欠缺神祕感，這應該也是近年大菓葉後方「三石壁」吃香爆紅的原因吧！

航拍小池角雙曲橋 捕捉潮漲

抵達高聳的玄武岩下方，本應有池水相伴的，無奈今年旱象蔓延至西嶼，三石壁之中的一處水潭已露出龜裂池底；另座較深的池塘所幸未見乾涸，橙土、灰柱、黑石、綠荷相映，組成一幅配色生動的自然寫真。等再到不遠的雙曲橋航拍時，正值滿潮，順利捕捉到碧波襯白橋，總算補考成功，了卻上回退潮前來只拍到池西岩瀑的遺憾。

南行往外垵村 終點站漁翁島燈塔

向南過外垵村，終點站漁翁島燈塔近在眼前，為西嶼之行畫下完美句點。聽當地人說，每年農曆正月十五，以外垵溫王宮為主會場的鬧元宵活動一連三天，是澎湖最重要的宗教慶典之一，屆時從三仙塔俯瞰外垵漁火，又是何等精采！暗自許下補考心願，外垵！請等我明春再來。

漁翁島燈塔

地址：西嶼鄉外垵村195號

時間：早上9時至下午6時，周一休

菊島歡樂遊-澎湖國家風景區

網址：https://www.facebook.com/penghunsa

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）