肺炎疫情下無得去旅行，參加Staycation，行山或是露營已變成出國的替代品。原來根據Airbnb統計數據顯示，全球用戶加入心願清單的房源中，其介紹包含「登山」、「健行」或「鄉郊」等關鍵字的比例，與去年比較增加近七成（68%），可見在疫情時代，遠離人群的旅遊方式已廣受世界各地青睞。

不只香港人瘋狂登山拍照，就連美國民眾也早已摩拳擦掌規劃夏季山林避暑之旅。Airbnb搜尋數據顯示，2021年第一季中，搜尋蒙大拿州（Montana）知名「大天空雪山」（Big Sky Resort）搜尋量較疫情前的2019年成長超過七成（72%）。為此，Airbnb與大天空滑雪場及全球知名登山家Conrad Anker攜手合作，讓兩名幸運用戶能在Anker遠行參加聖母峰遠征計劃時幫忙做「管家」，兩位遊客將可獨賞將近2,500公頃的安山岩山（Andesite Mountain）。

看家期間，旅客除了可搭乘纜車前往海拔3,300公尺的孤峰（Lone Peak），將佔地千頃的「後院」盡收眼底；Anker更會為旅客安排安山岩山的導賞行程，親訪山中的野生動植物。此外，旅客還可以騎乘馬匹，在山林小徑間悠閒享受陽光、綠野和清溪之美。入夜時分，房客只要踏出木屋之外，在木棧陽台上即可享受繁星璀璨的天龍座流星雨盛事。

僅此一次的兩晚看家機會，每晚收取象徵8,800英尺安山岩山高的88美元（684港元），香港時間5月14日、凌晨1點起，前往指定網址申請預訂此住宿體驗，入住時間為2021年10月7日至9日。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：鄒仲安

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