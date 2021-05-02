「打沙排（沙灘排球）的目標便是要奪獎，打出成績；但回歸到人生，我的目標很簡單，便是繼續生存，因此我要接受任何事，盡力治癒這病。」今年26歲的劉梓浩（劉梓）與拍檔王沛林是香港沙排第一人，同時他亦是位血癌康復者。這一切要從3年前說起，2018年，劉梓浩於雅加達亞運會首場分組賽後感到不適，被逼退賽，回港後確診急性淋巴白血病。

其實早在亞運前夕，劉梓的身體已出現不適，看過醫生，醫生認為他患感冒，處方了一些藥物，「亞運前兩至三星期，真的感到特別疲倦，晚上睡覺時會出很多汗，但自己完全沒有察覺這件事。」當時劉梓以為服藥後會改善。

亞運是劉梓和王沛林的終極目標，也是他一直追尋的夢想。不過在雅加達練習期間，劉梓已感到相當吃力。直至分組賽後，不適的情況已影響表現，需要接受身體檢查。當地醫生發現劉梓的血液出現異常，但好不容易可以打出香港，他們一度希望再次落場比賽，但醫生直言劉梓繼續比賽會有生命危險，惟有無奈退賽，「很多患病的人都會想一件事：便是為甚麼會是我呢？我亦曾這樣問過，我是一位運動員，日常作息定時，又經常運動，為甚麼會發生在我身上呢？」不過劉梓回歸現實，告訴自己，既然發生了便要接受，再深究亦沒意思，唯一要做的是積極進行治療。

香港大學李嘉誠醫學院內科學系臨床教授謝偉財表示，俗稱血癌的急性淋巴白血病，屬急性白血病的一種，能於短時間內急劇惡化。雖然此病在兒童身上較常見，但也有機會發生在成年人身上。急性淋巴白血病會影響正常骨髓細胞的生長，骨髓的作用是製造白血球、紅血球及血小板。若白血球數目減少，患者會容易受細菌感染，而出現發燒症狀；若紅血球無法正常產生，患者會出現貧血導致的頭暈、疲倦及氣喘；若血小板數目減少，患者可能會出現容易流血或有瘀斑的情況。

謝偉財教授又表示，急性淋巴白血病與實體癌症的分期不同，至於預後和復發率則視乎患者體內的基因與染色體轉變而定。謝偉財教授補充，兒童患急性淋巴白血病的存活率比成年人高很多，因為兒童的染色體或基因轉變，屬較易處理的轉變，而成年人的染色體及基因轉變相對較差，因此較難處理。以5年存活率計算，兒童一般高於90％；19至39歲的成年人大約只有50%至60%；至於更年長的患者則低至20%至30%。

劉梓第一次進行化療時，口腔潰瘍得很嚴重，有進食困難，亦出現脫髮，不過接着每次出現的副作用都不一樣，身體開始感到極為疲倦。「有人問我是否一下子跌入低谷，在我可以達成夢想時，突然間發生這件事，但當時我沒有想太多，我認為這是我人生其中一個經歷，而別人未必有機會經歷。」

治療急性淋巴白血病以化療為主，普遍會先進行組合性化療，即選用多種化療藥物進行治療，有八成患者可得到緩解，即顯微鏡下見不到癌細胞，血球數量亦能回升至正常水平。但儘管如此，醫生為減低日後復發率，會考慮為患者進行電療或骨髓移植，幸好劉梓對化療的反應良好，家人亦合適進行骨髓移植。「第一次（發病）時，父母及兩位胞姊亦有驗血，最後幸運地大家姐的血液吻合，在第一次發病時救我一命。」

劉梓表示，進行骨髓移植最辛苦的是，事前要進行一個強勁的化療，把自身的骨髓細胞殺死，然後把胞姊的血幹細胞，以輸血形式輸給他，不過這次化療的副作用很強烈，他不只感到疲倦及頭暈，就連洗澡的力氣也沒有。而在治療期間，他腦海浮現了一個關乎未來的問題，「做骨髓移植需進行全身電療，當時我曾問醫生能否再打沙排，但醫生只是婉轉地答：你多休息吧，不要曬太多太陽，不然你轉換一下角色吧。」

可能有人會為劉梓感到可惜，但對曾在鬼門關徘徊的他而言，理解到生命無常，與其怨天尤人不如活在當下，亦學會放下執着。2019年3月出院後，在家休養數月，他開始轉換人生跑道，9月開始在中小學任職排球教練，去年年初學校停課，4月時一次例行檢查，發現癌細胞有復發迹象。

「因為知道復發會更難痊癒，亦知道這次有機會喪命，因此比第一次確診更失落。但最後我亦很快接受，因為繼續消沉對整件事完全沒有幫助，雖然我要進行化療，但會把握時間可以去玩便去玩。」在患病期間，家人無微不至的細心照顧，令劉梓覺得這場仗是為家人而戰，「一想到家人便會忍不住（眼淚），我很怕家人看見我很疲倦的模樣，有時做完化療，他們帶了晚餐來探望我，我睡得連他們來了也不知道，特意過來只說兩句話便離開，這令我認為（家人）是我堅持下去的目標和動力，是我繼續生存下去的目標。」

復發初期，醫生建議劉梓做多一次骨髓移植，不過手術前需進行標靶治療，控制好體內的癌細胞。但標靶藥費用高達50萬元，收入受疫情影響，在巨大的經濟壓力下，劉梓只好在社交媒體上發起眾籌，最終超額五倍完成，更有機會嘗試癌症新免疫治療──CAR-T細胞治療。「（眾籌後）一兩天籌得二百多萬後，醫生告知骨髓移植其實不太適合我，因此為我提供第二個選擇，就是CAR-T細胞治療。」劉梓表示，在進行CAR-T治療後，沒有感到明顯的不適，印象中只是發了一至兩天燒，大概兩三星期後（指數）回升，以及病情穩定後，便可出院，出院當刻劉梓已覺得能夠正常生活，亦可獨自外出購物。

現時劉梓體內已找不到殘餘的癌細胞，生活重回正軌，並於今年2月在社交媒體上宣佈正式康復，成為全港首位接受CAR-T治療的急性淋巴白血病患者。雖然劉梓未必能再次為港出征比賽，但康復後的他希望可以為社會帶來正能量，「現時有到不同學校進行分享，雖然我是一個普通人，但希望我的故事後能啟發他人，現時香港人受到疫情影響，希望藉著我的故事鼓勵他們。」劉梓能得以康復，全賴CAR-T細胞治療，這項新的癌症免疫治療，主要針對完成組合性化療後，沒法得到緩解或進行骨髓移植後再次復發的患者。

謝偉財教授表示，CAR-T的中文是嵌合抗原受體T淋巴細胞治療，方法是先提取血液中的T淋巴細胞，然後進行不同處理，其中一項處理，是利用經基因改造弱化的病毒誘發嵌合體（CAR, Chimeric Antigen T cell Receptor），嵌合體會與T淋巴細胞結合，因此在患者的T淋巴細胞表面會帶有抗體，當抗體依附在它能認出的抗原，便會激活T淋巴細胞，將有特定抗原的腫瘤細胞吞噬。

有關CAR-T細胞治療的藥物2020年3月5日在本港衞生署註冊，根據《藥劑業及毒藥條例》，CAR-T細胞治療適用於治療以下情況：

1) 患有難治性或二次以上復發，或接受骨髓移植後復發的25歲以下B細胞急性淋巴性白血病患者；

2) 經過兩次或以上治療後復發，或患有難治性的成年大B細胞淋巴瘤病者。

CAR-T細胞治療的流程是先為患者抽血，提取出淋巴白血球細胞，再送至外國實驗室進行基因改造工程，即是加入「嵌合抗原受體」，再以培殖方式令數目增加，完成後以冷藏方式運返香港，便可回輸至患者體內。一般三至四星期內會看見指數回升，不過CAR-T治療亦有機會出現併發症，其中一個是細胞因子釋放綜合症（CRS），最常見是發燒，若情況較為嚴重，患者會出現呼吸困難，可能需要氧氣輔助，甚至有機會血壓驟降，這情況需要處方強心藥幫助患者穩定血壓。

其他有機會出現的併發症包括神經毒性綜合症，患者可能會手震，寫字亦出現問題，嚴重更可影響說話能力。不過謝偉財教授補充，這些情況多數很短暫，而且比起異體骨髓移植，CAR-T治療的併發症亦相對較少。

不過CAR-T細胞治療暫時只適用於B細胞急性淋巴性白血病，以及瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者，因為兩者都屬於B細胞癌症，這類癌症的細胞表面均有CD19抗原，因此可以使用CD19抗原的CAR-T細胞對付它們，至於CAR-T能否應用於其他實體腫瘤上，便要視乎能否找到只在腫瘤細胞表面上的特定抗原。

謝偉財教授表示，當CAR-T細胞回輸至人體，平均三至四星期便可看到效果，如情況穩定又沒出現併發症，會允許患者出院。針對急性淋巴白血病，醫生會先觀察三個月，若病情控制良好沒有復發跡象，基本上再次復發的情況亦較少；若觀察六個月後情況良好，患者可稱得上是康復。「我們觀察到CAR-T細胞留在人體的時間越長，患者復發率會越低。也有部份患者過了九個月或一年，體內的CAR-T細胞數目開始減少，甚至是測量不了，他們最終會否復發，仍然有待觀察。」

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

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