隨着現代科技發展成熟，現代汽車為大家帶來的駕駛體驗越來越舒適。不過，有些車迷似乎還十分鍾情於舊年代汽車的機械感，喜歡沒有電子輔助儀器的駕駛體驗。James最喜愛經典汽車，認為舊車在駕駛上的回饋更加直接，與汽車的溝通更緊密，現時他不時駕駛的寶馬E30 325i Sport M-TECH 1就能給他一種的感覺。這輛寶馬是1986至1987年生產，僅推出不足一年便停產，極為罕有。保養這輛車也為他帶來不少滿足感。「剛買車的時候的狀態其實不太好，前後花了約2至3個月才完成翻新，自己更親手翻新更換BBS RS 16吋胎軨，再換到車上，那種滿足感簡直是無法形容。」相信這就是James如此鍾情舊車的原因。

馬力較M3小 身輕325i速度不錯

E30系列之所以成為BMW的傳奇系列，與傳奇車款M3有密切關係，這輛車在80年代是為了參加WRC世界拉力錦標賽Group A組別的賽事而進行量產的車型。不過，E30系列當中也有其他值得留意的車款，其中325i就被視為最實用，動力配置也屬不錯的一款車，325i車主當然也是其中一位認為此車款不亞於M3的車迷。「M3一定是最多人留意及追求的，但產量不多，而且質素有高有低，絕大部份原裝更是左軚，其實要找到狀態好的右軚一定達天價級數，所以不會考慮。」325i使用上的6缸引擎能釋出170hp，比起M3來說雖然馬力較小，但因為車身較輕，速度表現算是不錯。

愛80年代四方外形及電鍍配件

在E30系列當中除了M3及南非獨有的333i之外，325i為該系列（E30）擁有較大c.c.的一個型號，也是較容易保養，不難找到替代零件，因此進行翻新也較方便。除了性能之外，325i的經典外形也是吸引車迷的一大賣點，James也對此十分着迷。「最喜歡這輛車四四方方像一個盒子，是80、90年代常見的設計，相當具有歷史感，另外此車的電鍍配件是該年代常見的，因此十分喜歡。」

享受原始駕駛樂趣 花心思保養有滿足感

James第一部購入的汽車是BMW E39 520i，但駕駛了2、3年，因為電子設備壞了，操控也不太穩定所以就賣了。一直到2014年，James才重投寶馬的懷抱，而這次的對象是比E39 520i更古舊的E30 325i。「其實我是那種沒有冷氣都可以很享受駕駛的人，因此缺少電子設備對我來説不是問題，反而更直接、原始的駕駛體驗對我來説較重要，因為須要操控的範疇更多，駕駛感覺較佳。」James當時經朋友介紹找到一輛存倉的E30 325i，對它起初不太滿意。但因款式經典，且是單門、棍波版，最終還是購入兼翻新，包括找師傅全車「大噴」。

除交予師傅翻新，James還親手翻新了現時正使用的16吋BBS RS車軨，在網上自學技巧，一手包辦，他認為過程其實不算太難，主要選擇合適工具，當初他因未能掌握技巧，拆件也拆不到，但找對工具和方法後，就變得很容易。此外，James還委託了汽車公司幫忙，為BBS RS車軨噴上陶瓷塗層（Ceramic Coat），因此物料可抗UV及酸性，保護能力較高。

有不少朋友曾經問過James，為何不選擇較新車款，至少不用花太多心思維修，不過他認為將舊車保養得好是一項成就。「有時候駕駛這輛車出去，會有其他不認識的車主稱讚它保養得很好，那種滿足感讓我的付出相當值得。」對於James而言，舊車的魅力在除了其駕駛感覺較原始之外，較需要花心思保養也是吸引之處，令車主與車的關係更密切，多了更多的溝通機會。

BMW E30 325i Sport M-TECH 1

引擎形式：直列式六缸引擎

汽缸容積：2,494c.c.

最大馬力：170hp@5,800rpm

峯值扭力： 226NM@4,000rpm

傳動形式：RWD

傳動系統：5速手動

長x闊x高：4,325x1,645x1,380mm

採訪：戴力楊

攝影：魏名、陳勇

剪接：魏名

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）