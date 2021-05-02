當一般性愛已經不到滿足你的時候，你會怎樣做？出軌？性玩具？性虐待？今集《奇案解密》的兇手，是一位人生贏家，投資銀行高層的他年薪過百萬，但風光背後，竟然沈迷召妓和毒品，當這些事情已經不能帶給他新鮮感時，他迷上了性虐待，最後更搞出兩條人命，兩名東南亞裔的性工作者慘遭他毒手，最後客死異鄉。
《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。今集我們邀請了三位性事專家，包括職業SM女王jessica、性愛頻道Youtuber Choco、和兩性關係顧問—夫人，和我們一起了解性小眾的心態，到底愛上BDSM是否就等於心理變態或是危險人物？就讓探員X帶領我們深入討論吧。
點擊以下連結即時重溫各集《奇案解密》。
第一集：日本烏頭屬保險⾦殺人事件
第二集：美國真實版《殺人犯》
第三集：香港大埔寶湖花園燒屍案
第四集：香港15歲私影少女被殺案
第五集：澳洲悉尼林家血案
第六集：香港迷暈奶昔凶殺案
第七集：香港打劫銀行殺警案
第八集：馬來西亞謝文晶姦殺案
第九集：韓國連環毒殺案
第十集：韓劇《Mouse窺探》分屍女童案
第十一集：武漢留學生林俊遇害案
第十二集：日本木嶋佳苗騙婚殺人事件
第十三集：新加坡四小孩慘死懸案
策劃、撰稿：解密工作室探員X
嘉賓：職業女王Jessica、性愛頻道Youtuber Choco、 兩性關係顧問 夫人
攝影：陳湧、尹文堯
導演：楊日冊
監製：劉芷晞
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