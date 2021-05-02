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香港雙屍謀殺案｜英國妓女殺手 性虐殺兩名印尼女子 職業女王：SM不一定變態 客人老婆批准嚟搵我

58分鐘前

當一般性愛已經不到滿足你的時候，你會怎樣做？出軌？性玩具？性虐待？今集《奇案解密》的兇手，是一位人生贏家，投資銀行高層的他年薪過百萬，但風光背後，竟然沈迷召妓和毒品，當這些事情已經不能帶給他新鮮感時，他迷上了性虐待，最後更搞出兩條人命，兩名東南亞裔的性工作者慘遭他毒手，最後客死異鄉。

相關新聞：新加坡四小孩慘死懸案｜兇手留頭髮血迹仍未破案 事後寄賀卡挑釁 法醫：腐屍臭味係破案線索

《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。今集我們邀請了三位性事專家，包括職業SM女王jessica性愛頻道Youtuber Choco、和兩性關係顧問—夫人，和我們一起了解性小眾的心態，到底愛上BDSM是否就等於心理變態或是危險人物？就讓探員X帶領我們深入討論吧。

點擊以下連結即時重溫各集《奇案解密》。

相關新聞：170磅女神殺手｜日本黑寡婦憑高超廚藝＋性愛技巧謀殺3男 性感網紅分析：男人鍾意女生扮弱者

第一集：日本烏頭屬保險⾦殺人事件

第二集：美國真實版《殺人犯》

第三集：香港大埔寶湖花園燒屍案

第四集：香港15歲私影少女被殺案

第五集：澳洲悉尼林家血案

第六集：香港迷暈奶昔凶殺案

第七集：香港打劫銀行殺警案

第八集：馬來西亞謝文晶姦殺案

第九集：韓國連環毒殺案

第十集：韓劇《Mouse窺探》分屍女童案

第十一集：武漢留學生林俊遇害案

第十二集：日本木嶋佳苗騙婚殺人事件

第十三集：新加坡四小孩慘死懸案

策劃、撰稿：解密工作室探員X

嘉賓：職業女王Jessica、性愛頻道Youtuber Choco、 兩性關係顧問 夫人

攝影：陳湧、尹文堯

導演：楊日冊

監製：劉芷晞

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