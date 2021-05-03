《Dream Desk Setup》繼續介紹電腦枱實用配件，早前介紹的螢幕掛燈和螢幕臂未必每個人都需要，這集介紹的就是非常實用又漂亮的無線充電器，我覺得每人都應該有一個。

擺脫線材 瀟灑充電

無線充電可以說是旗艦機的必備功能，雖然大部份電話的無線充電速度都不及有線充電，不過帥氣和瀟灑是無價的。無線充電可以擺脫線材的束縛，不用擔心用壞充電線，而且放一個在枱面，就不會有雜亂的充電線，枱面更加乾淨簡潔。

選擇無線充電座時，我會優先選擇站立式，放在電腦螢幕旁邊，有通知望一眼就能解鎖看訊息，整個過程流暢方便，所以第一部份就是介紹站立式無線充電器。

Omnia M2 iPhone 12凌空充電

首先照顧剛剛推出新顏色的iPhone 12系列，即支援MagSafe的無線充電器。Adam Omnia M2充份利用MagSafe的磁力，可以令整部iPhone凌空充電，比一般充電座更加優雅。此外，Adam Omnia M2也可以隨意旋轉成橫度看片，而且還可以調整俯仰角度，當成電話支架用。

MagSafe的接觸面積小，所以散熱也會較一般充電座好。Omnia M2底座還有另一個無線充電位，凹位剛好可以放下AirPods或AirPods Pro，不過輸出最高只有5W。

Adam Omnia M2是最省位之選，因為專為Apple產品設計，所以非常適合iPhone 12和AirPods Pro用家同時充電，Android用家用不了。個人覺得Adam Omnia M2適合搭配工業風的佈置。

Omnia Q2x 一個當兩個用

非Apple用家也有好選擇，Adam Omnia Q2x採用模組化設計，分為站立式和平放兩部份，可以獨立使用，也可以透過磁吸式連接一齊使用。Q2x的站立式部份是一塊有兩組線圈的背板，直放和橫放電話都能充電；平放部份很簡單，就是有防滑膠圈的單線圈底座，可獨立連接USB C使用。

組合模式使用時，站立式可提供15W，平放有5W充電；而獨立使用時，兩部份最高都可提供15W充電，所以可以一個放枱面，一個放床頭，一個當兩個用。

Q2x雖然體積大點，不過兩個充電位設計都適合所有電話和其他裝置用，還可以一分二使用。Q2x的設計非常簡約，用上很多圓邊，屬於百搭設計，甚麼風格都合適。

XPower WLS5 可摺叠電話支架

如果你不是iPhone 12用家，又想實現凌空充電，XPower WLS5就用最原始的方法滿足你，在充電板加托，當然沒有Omnia M2那麼優雅。

WLS5有點像一般電話支架，可以完全摺叠，可以伸長縮短遷就不同尺寸電話，還可以橫放、升降、俯仰等，是一個稱職的電話支架。它有上下兩個充電位，不過iPhone 12 mini在上充電位橫放時，會不夠高充電，其它電話就沒有問題。

XPower WLS5的可調整角度最多，不過它的設計比較原始，適合工業風格佈置。

Anker SoundCore Wakey 喇叭兼具充電功能

第二部份會介紹支援無線充電的多功能裝置，一個當幾個使用。Anker SoundCore Wakey兼具無線充電器、有線充電器、藍牙喇叭、鬧鐘和收音機，真的頗多功能。Wakey採用雙單元喇叭，音色不過不失，而且音量足夠，在房間聽歌都很夠玩，要求不高的話還可以當成電腦喇叭使用。作為一個鬧鐘，它可以根據環境自動調整亮度，半夜起床都不會刺眼，對應的App也內置了白噪音功能，可幫助大家入眠。

Wakey功能多之餘，表現都不錯，放一個在枱面就可以取代不少裝置，個人覺得非站立式充電要扣一點分，不過整體來講還是件值得購買的產品。Wakey除了可以放在電腦枱，放在床頭也合適，圓潤的線條加上布面，隱藏式時間顯示，也是非常百搭。

XPower Qi-Clock 2 多功能鬧鐘

XPower Qi-Clock 2的功能和Wakey類似，不過售價更便宜。它的設計像收音機，內置超長天線，支援使用micro SD卡和USB記憶體播放。喇叭表現不及Wakey，音色一般，音量也偏細。值得一提的是它內置2,000mAh電池，可連續播放3-6小時。時間使用超巨型數字顯示，加上大量按鍵，比較適合科幻點的佈置，如果它加一點RBG燈效就更好了。

提提大家iPhone目前會限制副廠無線充電器，最高只有7.5W充電，所以15W或10W充電對於iPhone來講都沒有區別。這次介紹的產品中，我最喜歡Adam Omnia Q2x和Anker Walkey，設計風格簡約，功能夠實用，大家又喜歡哪一個產品？

記者：梁志穎

攝影：伍永健、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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