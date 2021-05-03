韓國女團AOA的27歲前成員珉娥，患情緒病四度自殘，而5月1日她再爆10年來遭隊長智珉欺凌，壓力大飽受抑鬱症及恐慌症困擾，多次試圖輕生，更要服用神經安定劑穩定情緒，甚至導致子宮頸出現異常。事實上，壓力除會影影響精神健康之餘，負面情緒也會影響體內荷爾蒙分泌，增加女性患上子宮肌瘤、子宮內膜癌等婦科病的機會。

切除後肌瘤復發率亦高達7成

其實女性壓力大或經常熬夜，會導致體內荷爾蒙雌激素分泌失調，影響經期，增加患上子宮肌瘤的風險，同時女性服用含雌激素藥物及肥胖都會影響雌激素的分泌。子宮肌瘤生長於子宮肌肉層，雖然逾99%都屬良性，不過子宮肌瘤可令子宮增大，導致收縮能力變差，使月經期間嚴重出血，亦可能導致背痛甚至不育等情況。

若子宮肌瘤不幸轉成惡性，大多要切除整個子宮，附近器官如卵巢也可能須切除，化療也較普遍。近年亦有新技術海扶刀可以無創消融肌瘤，臨床研究顯示肌瘤通常在9至12個月内萎縮7成。不過切除子宮肌瘤後不等於治癒，在切除之後如果沒有改變生活習慣，特別是睡眠不足、情緒不佳者，肌瘤復發率高達7成以上。

而中醫認為子宮肌瘤分為多個證型，其中氣滯血瘀型與情緒差如經常不開心、抑鬱及壓力大有關，此類型病人較易腹脹、乳脹及有經痛。若病人的經量多、經期亂，可用仙鶴草、蒲黃、艾葉等中藥，改善經血多的問題。如病人多受腹脹、腹痛、經期延遲等影響，可用青皮、木香、丁香及益母草等中藥疏通理氣。

未曾懷孕生子更容易患子宮內膜癌

另外，如果女性雌激素過高，以及黃體素不足，會使子宮內膜增生及變厚，增加細胞癌化的風險，亦容易患上子宮內膜癌。肥胖、未曾懷孕生子、壓力大、患多囊性卵巢女性，罹癌風險會增加。如果有異常出血、經期紊亂、經血量大，以及持續覺得下腹沉重、膀胱受壓迫而出現尿頻、便秘的話，建議盡快求診及接受治療，臨床上超聲波檢查、抽取子宮內膜組織，都可幫助作出診斷。

陰道炎嚴重可致不孕

女性壓力大以致荷爾蒙不正常，亦會增加陰道炎發生率。因為荷爾蒙不正常易使陰道偏鹼性，變成適合細菌滋生的環境。若情況嚴重但不治療的話，細菌亦可能使子宮、輸卵管和骨盆腔發炎，甚至可能導致不孕。適當清潔，平常保持心情愉快、適時紓壓，可以預防陰道炎。隨着最近氣溫逐漸升高，女性若常穿着牛仔褲或太緊身的褲子，可能會因為材質不透氣，導致陰道悶濕產生陰道炎。建議可多穿裙子或較寬鬆的褲子，內褲材質也應以較吸汗的棉質為佳。

壓力大除了會使雌激素分泌失調，還會削弱身體的免疫力，或能促進癌細胞生長。同時亦有人會以厭食、暴飲暴食、失眠、吸菸、酗酒、藥物依賴等方法紓壓，間接增加患癌風險。負面情緒與婦科病甚或其他癌症息息相關，建議避開一些會影響自己情緒的事情，以免不開心及抑鬱，亦要避免工作過勞、身心疲累，可尋找個人興趣，做喜歡的事情減壓。

撰文：鄭詩詠

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