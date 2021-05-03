本周日是母親節，子女們若想一盡孝心，不妨帶同媽媽參與活動，藉着這特別的日子向母親致謝！

母親節市集 手工製品氹媽媽

若想為媽媽帶來驚喜，不妨在周末同遊市集，與母親共度難忘時光！市集內設有攤檔，售賣不同的手工製品外，還設有DIY工作坊可報名參加，製造獨一無二的母親節禮物。

「A DATE WITH MUM」母親節市集

日期：5月8日至9日

時間：中午12時至晚上8時

地址：美孚青山道800號饒宗頣文化館 1/F G座

「媽ket」母親節周末市集

日期：5月8日至9日

時間：上午10時至下午6時

地址：香港粉嶺馬會道302號

繪康乃馨油畫鏡 齊嘆下午茶

親手製作的禮物傳達更多心意，COSMOS將於星期六舉辦康乃馨油畫鏡工作坊，在鏡面畫上心意，為媽媽準備一份精緻的禮物。工作坊過後，還可以享受會場提供的下午茶，過一個舒適的下午。

康乃馨被稱為「母親之花」，花語被解讀為聖潔或慈愛，用來表達對母親的感激之情，紅色和粉紅色的康乃馨最具代表性，為母親送上更真摯的祝福。

母親節油畫鏡工作坊 & 下午茶

日期：5月8日（星期六，須預約）

時間：下午2時至3時半（工作坊）、下午3時半至5時 （下午茶）

地址：銅鑼灣謝斐道482號2樓COSMOS - Space

親子互動 學整德國麵包

兒廚教坊在這個周末邀請了Ace Baker.hk 高手烘焙的Ms Betty Chan，教導大人與小朋友烹飪技巧與心得，讓媽媽與孩子一起在互動中學習，感受親子同樂的幸福。兒廚教坊主張讓孩子在廚房中學習烹飪知識與技能，同時也希望孩子與父母在過程中建立更好的關係。

母親節親子烹飪班．德國藜麥麵包／鬆餅

日期：5月8至9日（星期六、日)

時間：下午2時30分至6時

地址：上環皇后大道中368號偉利大廈6樓7室

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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