說到買Notebook，大家會着重哪一方面？記者和大部份學生、上班族一樣，最希望Notebook足夠輕便，同時也要有不錯的性能，這樣無論帶着返工返學都不會有太大負擔。今次實試的是MSI Modern 14，看看它能否符合大家的要求，值不值得購買。

3種粉系配色 新低調標誌

提到MSI，相信很多人都首先會想到電競以及MSI的龍標誌，不過它的非電競系列產品已轉用新的簡約標誌，低調許多。Modern 14有青石藍、慕斯杏和石墨灰三種顏色，顏色偏淺，記者自己就比較喜歡淺淺的青石藍，特別之餘也不會太搶眼。

這次記者會嘗試用Modern 14作為主力機使用一段時間，看看它能否應付我的日常工作。

14吋超窄邊框螢幕 1.3公斤輕薄機身

Modern 14的14吋螢幕採用超窄邊框設計，令整部電腦的尺寸算小，它亦只重約1.3公斤，基本上帶出街一日都沒甚麼負擔。值得一提的是它符合MIL-STD 810G軍規測試，會比一般Notebook耐用可靠。有時裸機放進袋都不容易撞壞，但就不代表它可以任撞，電腦是要愛惜的。

採用Intel 11代處理器 滿足基本圖像處理

Modern 14有第11代i5和i7處理器兩個版本，皆配備Iris Xe Graphics集成顯示卡。記者這次測試的i5版本也能應付基本的圖像處理工作。以Adobe Premiere Pro測試，1080P的影片可在時間軸上流暢預覽，簡單調色之後，1分鐘影片的輸出的時間約2分多鐘。而一般的相片後製都沒有問題，如果各位對效能有更高要求，記得要選擇i7版本。

Modern 14還支援Wi-Fi 6連接，上網、上傳文件時就更加穩定順暢。

特別設計助散熱 自帶電源控制軟件

Modern 14的鉸位有特別設計，螢幕開合角度可達180度，可隨意調整觀看角度。螢幕打開時，鉸位會令電腦稍微升起，有助散熱，打字角度也更加舒適。鍵盤的鍵程有1.5mm，個人很喜歡它的按鍵佈局，例如有全尺寸的方向鍵以及刪除鍵，作爲要處理大量文字的用家，覺得它比一般Notebook就手。鍵盤最上一行就是功能快捷鍵，方便大家調校光暗、音量等。

Modern 14亦內置了MSI Center軟件，用家除了可以按照需要切換不同的電源設定，也可以讓電腦優先提升某些軟件的運作速度。Modern 14雖然機身薄，但都有10小時的續航力，它亦支援PD快速充電，不一定要帶原廠火牛都能充電。

支援Thunderbolt 4 接口齊全

Modern 14的接口非常齊全，擁有兩個USB 3.2 Gen 1的Type A接口；HDMI影像接口；3.5mm音訊接口，最正的是Type C接口兼容Thunderbolt 4和USB 4.0，回到家中連接Type C擴展塢後就搖身一變成為桌面電腦，記者自己也是這樣使用。

Modern 14還擁有Micro SD卡槽，不過使用SD卡的話，還是要靠讀卡器讀取資料。

實際試用過一段時間後，Modern 14輕薄之餘，也做到很不錯的性能表現。文書工作和基本影像處理都沒問題，其實都很適合學生以及上班族使用。目前Modern 14 i5版本售價$5,999起，性價比算高，準備買Notebook的讀者都不妨考慮下。

記者：梁志穎

協力：周銥沁

攝影、剪接：鄭皓然

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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