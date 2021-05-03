網上的保健產品五花八門，不少看上去十分奇怪，記者找來聲稱可以將前傾頸椎復位的「大力度頸椎牽引器」開箱實試。究竟這類頸椎牽引器有沒有效用、有甚麼風險？想解決「烏龜頸」又可以怎樣做？註冊物理治療師葉冠英（大英）話你知。

網購頸椎牽引器令頭顱無法活動

經常低頭用電話，久而久之，頸部便會開始向前傾，造成烏龜頸。烏龜頸不單影響外觀，更會導致肩頸痛。記者在網上找到一款聲稱可以鎖穩肩頸、將你向前傾的頸椎復位，紓緩肩頸疲勞和疼痛的產品「大力度頸椎牽引器」，售價約$220。此牽引器雖然以塑膠製成，但亦有一定重量，長期置於肩膀易感疲累。根據產品說明書，每日要戴兩次，每次20分鐘，連續用10日便有效果。記者實試後發現，戴上牽引器後無法垂頭，即使放鬆肩頸，頸部亦不會向前傾，而由於頸部無法活動，視線只能向前，拿取身旁左右兩邊的物品有一定難度。試用20分鐘後，記者都無法分清頸部沒有向前傾的原因，是牽引器完全固定肩頸，還是記者戴上後特別留意頸部姿勢。

用牽引器前要計重量 物理治療師：自己做到很困難

註冊物理治療師葉冠英指，頸椎牽引器能將頸椎壓力減低，紓緩頸痛及神經根受壓引起的手部麻痺，但物理治療師一般會使用牽引床作牽引治療，很少獨立使用此類儀器。而使用牽引床之前，物理治療師會先診斷病人是否合適作牽引治療，葉冠英說：「通常會先為病人磅重，首次亦只會用10%牽引力，例如100公斤的病人，首次只會用10公斤力度。熟習及了解病人情況、知道沒有禁忌症後，便會增至11%至14%牽引力。」葉冠英警告，若病人自行購入頸椎牽引器，且在沒有專業指導下使用，可能會拉傷肌肉甚至加劇問題，葉冠英說：「病人要先了解牽引力量與自身體重的關係，亦一定要準確調校合適力度，要自己做到是很困難的。」他補充，牽引治療外，療程亦包括鍛煉頸部深層肌肉、頸椎活動治療，單靠牽引器並不能糾正烏龜頸。

烏龜頸嚴重可致手部麻痺無力

葉冠英解釋，出現烏龜頸與經常使用電腦或手提電話有關。他說：「因為我們擺出錯的姿勢，肌肉的長度不正確，久而久之會令我關節變緊，導致下頸椎過於屈曲，而上頸椎過於後伸。」葉冠英補充，人類頭部有一定重量，最少8至10磅，若頭部向前傾，頭部理應會因為既有重量加上地心吸力而完全下垂，但有不良姿勢的人的頭部之所以不會完全下垂，正正因為頸後有一大組肌肉拉扯着頭部，葉冠英說：「因此這組肌肉久而久之便會過勞，繼而出現肌肉痛，甚至頸椎過緊及其他頸椎問題。若壓着神經根元，亦可導致手部麻痺，嚴重甚至會手部無力。」有時肌肉太繃緊、肩頸感到疲累，請家人或朋友幫忙按摩一下在所難免，葉冠英提醒，接受按摩的時候不能「鬥力」，必須完全放鬆，否則效果欠佳之餘，更可能會令肌肉受傷，建議問題較嚴重的人士尋求物理治療師協助。

手法治療助改善烏龜頸

要解決烏龜頸等肩頸問題，物理治療師會先處理肌肉繃緊及關節錯位問題，然後再教病人正確姿勢，亦會叫病人多做運動，強化頸後肌肉，確保有足夠力量維持正確姿勢。葉冠英說：「通常我們會幫病人放鬆頸部肌肉，尤其是頭顱後有很多稱為枕下肌群（suboccipital muscles）的小肌肉，如果它們過緊，有機會壓着頭部神經線，導致頭痛。此外亦會以觸診方式，檢查病人每節頸椎的相對旋轉幅度，以及比較上下兩節頸椎，看看關節有否因為不良姿勢而移位，最後亦會放鬆頸痛病人較緊張的胸鎖乳突肌。」

動作一：挺胸點頭 糾正姿勢

若對自己的身體狀況有懷疑，首選當然是向物理治療師或其他專業人士求助。不過葉冠英也有能夠改善烏龜頸的簡單運動，教大家隨時隨地做，改善圓肩、寒背、烏龜頸。先微微挺胸，然後再輕微收下巴作勢點頭，便可將不良姿勢糾正過來，同時激活因活動不足而導致頸痛的深層頸屈肌。葉冠英說：「要注意挺胸幅度毋須過大，我們臨床上發現有些人過於挺胸，像軍人一樣，其實這樣反而會令胸椎本身應有的輕微向前彎消失，變成向後伸，會令背部肌肉太過緊張。」葉冠英補充，即使姿勢保持得好，其實也不及簡單伸展，他建議每坐一小時便要起身走動、伸展腰部。

動作二：毛巾輔助 伸展下頸椎

挺胸點頭糾正姿勢可以隨時隨地做，若是在家或辦公室，更可以用毛巾做另一組運動。將毛巾放在頸後下頸椎位置，然後輕力拉着毛巾抬頭，輕微向上望，謹記不要用力以毛巾將頭部向上拉扯，毛巾純粹只輔助後頸椎向後伸，每5次為一組動作，共做3組。葉冠英說：「正確來說，毛巾應該跟着視線，但實際情況很難控制得好。做此動作時，不應感到頸部疼痛，只要感覺到頸椎輕輕活動便足夠。」葉冠英提醒，假如做上述的挺胸點頭動作已感手部麻痺，即屬下頸椎壓着神經線的症狀，以毛巾再做伸展，疼痛及麻痺感會更強烈，不應繼續伸展，並須向物理治療師求助。

記者：李煒汯

攝影：周芝瑩、蕭志南

編輯：鄒仲安

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