英國在疫情期間，市民留家抗疫，引發出一浪寵物潮。根據寵物食品製造商協會（The Pet Food Manufacturers’ Association）的調查報告，估計有320萬戶家庭於疫情期間新添了寵物。隨着疫情開始緩和，大家陸續重回辦公室上班後，寵物保母需求即大幅急增。英國寵物保母配對平台Pawshake顯示，3月份英國寵物保母的客戶急增50%。在英國兼職甚至全職照顧毛孩，做寵物保母未嘗不是一條財路，筆者訪問了一位在英國兼職日間「託兒」的香港朋友，又找來英國本地的寵物保母以及中介公司，了解一下在當地寵物保母的行情。

寵物保母服務範圍廣泛 收費約10至35英鎊

寵物保母的服務範圍可以是家訪（drop-in visit）、帶狗散步（dog walking）、日間暫託（day care）或住宿。若主人要保母照顧寵物住宿，可選擇讓寵物在保母家中寄宿（boarding）或請保母在寵物家中留宿（house sitting）。寵物保母可自訂收費，以家訪為例，一般最低消費為每次10英鎊（約107港元），保母須幫手餵食、陪玩、清潔寵物便溺等等，到訪時間最少30分鐘，如果保母想多留一會陪伴寵物，當然無任歡迎。至於寵物在保母家中寄宿（boarding）收費約每晚35英鎊（約376港元）。建議保母在照顧寵物時可拍下生活照或錄像，讓主人加倍安心。有興趣加入寵物保母行列的朋友可自行在寵物群組、社交網站自我宣傳，亦可透過中介公司搵客，後者會收取15%至30%的佣金。

寵物保母配對平台登記「入行」 詳列個人家居資料

喜愛親近小動物的港人Elena Ng，最近透過寵物保母配對平台Rover登記成為寵物保母。她除了在平台上大曬多年來與不同類型的毛孩（包括貓、狗、馬）合照外，更透過個人簡介凸顯其個人長處，例如她會詳列個人及家居的基本資料，如家中有沒有小孩或其他寵物、後花園情況、自己的工作及興趣、有否吸煙等，讓寵物主人更了解保母的生活模式，從而衡量對方是否合適的照顧者。Elena亦提供一些吸引寵物主人的便利，例如可在附近的公園「交收」寵物、接送時間靈活有彈性等。而隨着英國疫情開始緩和，Elena旋即獲不少寵物主人青睞，她在近兩星期已先後照顧了臘腸犬及兩隻鬥牛犬，每次日託收入約20英鎊（約215港元）。由於狗主的評語正面，除了狗主準備「返單」外，更接獲不少新客戶查詢呢！

Elena暫時主力提供寵物的日間託管服務，主人會把寵物所需的食物、玩具連同寵物送到其家中，對於寵物保母來說並沒有甚麼成本。但如果是照顧貓咪的話，家中的門窗就要特別加護，以防貓兒走失；若家中有名貴家具、梳化就要先做好保護。

網上討論區宣傳 上門照顧一日走幾場

另一位英國本地的寵物保母Alice Rhoades，則主力提供「上門」照顧。當初她因愛貓離世而加入寵物保母行列，希望把自己對愛貓的思念化為具體行動，與其他有需要的寵物分享愛。Alice主要在居住地區的網上討論區宣傳，可省回給中介公司的佣金，她先從義務幫助朋友及鄰居照顧家貓開始，取得大量正面評價，建立客戶的信心，然後就越來越多客戶幫襯。她表示，聖誕節、暑假及學校長假期都是寵物保母的旺季，曾試過一天「走三場」餵貓，非常頻撲呢！

小心「走貓」 勿高估自己看貓能力

Alice明白不少港人也是貓奴，有一定的經驗，但她提醒港人，若想入行，要留意英國有不少在戶外活動的outdoor cat，牠們可自由在家中後花園以至街上活動；甚至有主人會要求保母帶貓兒出街（cat walking）。Alice曾試過cat walking期間險些讓貓兒跑掉，因此建議先與客戶約法三章，定明貓兒會否出外，最好還是先選擇留在家中照顧，不要高估自己看貓的能力。

自行接客承擔一定風險 中介公司入行較有保障

英國對寵物保母需求殷切，在倫敦提供寵物保母服務的Chatty Cats Care創立人Michelle Adams認為透過中介公司入行比較有保障，例如寵物或保母意外受傷、遺失寵物、甚至主人提早結束假期也可有保險保障支付費用。相反，寵物保母自行接客便要承擔一定風險。

修讀寵物訓練、美容、攝影、急救課程助長遠發展

Pawshake市場經理Jessica Tanner加入公司前也當過寵物保母，她建議保母如具有「無犯罪證明」（Disclosure and Barring Service，簡稱DBS）可在個人簡介中列明，這可大大增強主人對寵物保母的信心。雖然寵物保母入行門檻低，但有關人士必須有愛心、本身喜歡動物及有照顧寵物經驗，千萬不要抱着「打份工」賺外快的心態，否則就不會投入。此外，如有意在這行長遠發展，Jessica認為大家可修讀有關寵物訓練、美容、攝影、急救等等課程，令寵物主人對自己加分。寵物保母亦必須熟悉附近的寵物診所，有需要時可讓寵物得到及時治理。

Michelle及Jessica均表示，希望更多居住在英國不同地區，尤其是倫敦周邊以及非大城市的朋友加入寵物保母行列，能提供家居作日間託管及寄宿的話更佳，大家有興趣不妨到有關寵物平台登記。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）