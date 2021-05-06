口腔頜面外科其實範圍很廣泛，會跟我們合作治療的專科亦有很多，在前一篇文章提及到，原來做活動假牙，有時候也需要配合口腔手術。但原來找醫生箍牙（牙齒矯正）在某些情況下，也須要配合一些口腔手術。在這些情況下，牙齒矯正科醫生會把患者轉診給口腔頜面外科醫生。

1. 隱藏阻生牙齒 犬齒屬常見之一

收到牙齒矯正科醫生轉診最常見的案例，應該是一些隱藏的阻生牙齒。研究報告顯示，最常見的隱藏阻生牙齒，如不包括智慧齒的話，便要算是上顎的犬齒了。其實大部份的患者，都是牙齒排列不齊整，才會去牙齒矯正科醫生尋求治療。但有些時候，醫生替你拍X光片後便會發現裏面原來有一些自己從來沒有發覺的阻生牙齒，引致牙齒排列不齊及左右數目不對稱。這些阻生的犬齒，大部份的時間都沒有讓患者感到不適，所以患者自己可能根本沒有發覺有甚麼不對勁。

如果患者須要進行牙齒矯正的話，附近的牙齒可能會因為這些阻生牙齒的緣故而妨礙移動。所以患者要在牙齒矯正之前，須進行手術移除這些牙齒。當然除了犬齒外，其他牙齒也有可能阻生的，又或者有時候顎骨裏長了一顆或多顆的多生齒，他們對牙齒排列的影響和處理手法，跟阻生犬齒也是一樣。其實這些阻生牙齒，姑勿論你是否要進行牙齒矯正，大部份的時間也應把它移除，以免附近的牙齒及組織阻生因為牙齒的移動，或牙囊的生長或病變，造成破壞。

除了把阻生牙齒移除以外，其實在許可的情況下，例如牙齒的位置及角度理想，以及牙齒的大小、結構與形狀均屬於正常的話，牙齒矯正科醫生可能會把它慢慢牽引到正常的位置，在這些情況下，我們口腔頜面外科醫生便要把在顎骨裏面的阻生牙齒，用手術的方式外露，然後再把矯正的金屬顆粒及鐵線連接到牙齒表面，再把傷口縫合。待傷口癒合以後，牙齒矯正科醫生便會利用外露的鐵線，把這些牙齒慢慢牽引到正常的位置。當然究竟阻生的牙齒須要被移除，或是被牽引到正常的位置，一般要經由牙齒矯正科醫生分析及評估，然後再給病人意見。

2. 顎骨矯形手術 適合顎骨不對位人士

另外一類經常與牙齒矯正配合的外科手術，就是顎骨矯形手術。有些患者可能本身上下頜的顎骨不對位，例如有左右偏歪，或前後不對的情況。如果顎骨邊大邊小，或邊長邊短的話，單靠牙齒矯正就不能完全把患者的面形及咬合完全改善。口腔頜面外科醫生在這些情況便要把顎骨以手術的方式對齊，再交由牙齒矯正科醫生把牙齒排好，才可以完全將患者的問題改善。一般的顎骨矯形手術，會把上下顎分別或同時進行外科矯正。醫生術前會根據頭顱骨為指標，進行仔細量度及評估，再將顎骨上下，左右或盤旋移動，又或者把顎骨擴張收縮，最後放在預計的位置，然後用鈦金屬固定版及螺絲固定，大約六至八星期顎骨便會癒合。

雖然外科手術配合牙齒矯正的範圍很廣泛，但是以上兩類算是最常見的，其餘的可能會包括一些牙肉切除、唇根舌根移除、固定骨釘植入、植骨手術等，也是相對較簡單的手術。 其實很多時候牙齒矯正並不須要配合外科手術， 但是在不同的情況，醫生可能給你不同的意見及選擇。當然有時候外科手術並不是絕對的選擇，但如果配合手術的話，可能可以縮短治療的時間，當然詳細情況要經過醫生檢查及診斷才能夠決定最終方案。

撰文：劉思樂醫生（香港口腔頜面外科學會卸任會長）

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