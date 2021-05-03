春天是貓咪發情的旺季，住家周遭常可聽見幼貓瞄瞄叫。台灣北市動保處在今年4月就接獲18件有關幼貓的通報，其中有5宗為民眾在自家露台、院子發現母貓生小貓，其次在路邊、社區停車場。動保處表示，民眾若可接納貓咪，可先觀察這些幼貓需不需要「救援」，除非有危險，否則別徒手觸碰，並盡量保持距離，也可避免母貓受到驚嚇不敢回來照顧寶寶。若不希望貓咪打擾居住安寧，民眾可以盡量出現在貓咪的視線範圍，母貓就會識相叼走幼貓。

當地動保處表示，民眾若在家中發現貓咪變成不速之客來打擾，可先觀察這些小貓需不需要「救援」，通常未離乳的幼貓非常仰賴母貓餵食。因此，除非有立即危險需要移動小貓，否則請不要徒手碰牠。當母貓外出覓食，或正在搬遷到新的棲息地時，就會暫時獨留小貓，市民可以先遠距離觀察母貓是否回來照顧小貓。另外，也提醒民眾保持一段距離，別停留在母貓可能回來的路線，以免母貓因受到驚嚇而不敢回來。

若民眾不想貓家出現在家裏或露台造成打擾，該怎麼辦？動保處表示，有些民眾知道母貓在照顧小貓，仍希望動保處帶走小貓，但畢竟動保處與母貓相比，母貓更能提供幼貓適合的照顧。若只盼貓咪不要住在自家陽台，民眾可以偶爾出現在母貓的視線，提醒母貓這裏不是適合定居的地方，母貓就會再找新的棲息地並分次叼走小貓。因此路邊出現的小貓，很有可能是處於母貓正在搬家的狀況。

當地動保處提醒民眾，有母貓照顧的小貓，外觀應是肚子凸凸、身體乾淨；若是被遺棄的小貓，多半身體骯髒，並可能有脫水瘦弱的情形。民眾若撿到被遺棄的小貓，記得先為小貓保暖，如果是淋濕的小貓就要擦乾身體，再用熱水袋裝些溫熱的水放進紙箱裏，墊上紙巾或舊衣服，再將小貓放進紙箱，接着向動物保護機構求助。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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