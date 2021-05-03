在高雄想喝杯有海景為伴的咖啡，當地人的口袋名單裏一定少不了西子灣，特別是夕陽西下時，慢慢看着火紅的太陽消失在海平面，無比浪漫。西子灣北邊的柴山漁港，遊客可坐在海堤或海景咖啡館，與另一半共同等待這絕美的瞬間，而想延續浪漫時光，市區裏的高空酒吧不但氣氛絕佳，新推出的調酒更是精采獨到。

車路蜿蜒 小心野生獼猴通處跑

柴山山麓下的西子灣，是高雄追海景夕照的絕美勝地，幾年前造訪時，當地人會推薦有公車可抵達山下的打狗英國領事館，或是中山大學入口牌樓附近的濱海堤防「蘿蔔坑」，但現在還有更棒的地方。往中山大學最裏處的柴山大道走，那裏有一處名為柴山漁港的地方，原始風味十足、且可更靠近海洋，重點是這一帶還有非常多的海景咖啡館，但想造訪這裏得自行開車或騎車。

順着柴山大道前行，海景就在一側，這條道路狹小且蜿蜒，除了得小心車輛交錯，還得注意隨時在路上亂竄的野生台灣獼猴，畢竟柴山全境都是牠們的活動範圍，這一路上我們就遇到了不下6至7隻，還有母猴抱着小猴慢條斯理過馬路的。柴山山海宮附近是一處屋舍依着海崖而建的小聚落，柴山漁港就位於長長的階梯最下方，這座漁港名為沙礫灘，只容小型舢舨船出入，雖然小但風情十足，我們造訪時港邊的長堤防，早已坐着等待夕陽的遊客。

漁港咖啡室嘆無敵海景

除了柴山漁港的海堤夕陽，這一帶還約有6至7間海景咖啡館，就藏身在聚落裏起伏的小巷子、長階梯一角，任君選擇。我們這趟隨意造訪的海韻戀歌，2樓有一處超搶手的露天木造吧台座，面對的就是無敵海景，這裏的咖啡、飲品便宜又大杯，坐在陽傘下與另一半一同等待海景夕照，真的是無比愜意浪漫。

海韻戀歌

地址：高雄市鼓山區柴山51-2號

時間：平日下午3時至晚上8時；星期六、日下午1時至晚上8時；星期一休息，最低消費100台幣（約28港元）

交通：無大眾交通可達，需自行開車

網址：www.facebook.com/oceanlovesong512

港口倉庫變藝術區

前往西子灣之前，鄰近的駁二藝術特區是一處相當悠閒且充滿特色的地方，不妨前往一逛。一幢幢老滋老味的港口倉庫，搖身一變成為展場、餐廳、特色店坊，各種充滿趣味的裝置藝術、彩繪，就散落於老建築的牆上、屋頂、巷弄的轉角處，等待遊客發現；一旁的大義公園滿是藝術感，這裏有一件《椅子樂譜》場域藝術品，以高雄市的國小汰舊木椅層層叠叠成環形空間，外觀有特色之外還可走進宛如迷宮的內部，一探藝術家的獨到創意。

頂樓露天酒吧嚐特色調酒

白天看完海景夕陽，晚上不妨到高空酒吧延續浪漫氛圍，高雄英迪格酒店頂樓的Pier No.1高空露天酒吧，輕音樂、沙發座、鄉村風燈飾造景，輔以大型投影牆、貨櫃屋造景，以及可縱覽高雄美麗天際線的無敵景致，營造出輕鬆且富有都會時尚的調性，在這裏喝一杯，很有在曼谷高空酒吧的感覺。

Pier No.1高空露天酒吧除了各式經典、創意調酒，以及頗有台式風味的下酒菜，也因應時節推出新款調酒，比如橙紅、愛琴海，每杯均一價格為380台幣（約106港元，加一服務費）。橙紅以氈酒為基酒混和接骨木、特選紅酒，讓人在醇美的葡萄甜香中品味出幽雅的橙花清新感；愛琴海則是以氈酒加入玫瑰及香甜草莓，高雅清甜、尾韻透着青檸酸甜香味，兩款酒都頗受好評。

低溫慢煮牛扒拼龍蝦

除了高空酒吧，位於2樓的Wok on the Park全日餐廳，提供各式單點半自助餐，人多的話非常推薦需3天前預約的慢烤美國特級52安士Choice戰斧牛扒拼帝王蟹（6,999台幣，約1,948港元；加一服務費，4人份），或拼士頓龍蝦（5,999元，約1,670港元；加一服務費，4人份）；戰斧牛扒精選肉質嫩、香氣足的肋眼，經低溫慢煮再以高溫烤盤煎烤，微焦外皮、肉質軟嫩噴香，份量龐大的牛扒，搭配上各式炙烤蔬菜，以及超大隻的帝王蟹或波士頓龍蝦，這餐飯讓人吃到欲罷不能。

高雄英迪格酒店

地址：高雄市新興區中山一路4號

交通：搭高雄捷運紅線於中央公園站下

網址：www.hotelindigokaohsiung.com/

鍋燒意麵加鮮奶芝士

想吃點不一樣的，高雄剛開幕的義享天地地下2樓的肯啃鍋品，為台灣在地的肯啃鮮乳旗下的新餐廳，最大特色是以自家的重乳鮮奶、芝士等加入高雄人非常喜愛的鍋燒意麵等料理。近20種現煮的鍋物、辣炒、拉麵等料理中，蒜頭牛奶蛤蜊（180台幣，約50港元，小份），湯底比重為牛奶、高湯3：1，濃厚的奶香在蒜味提襯下完美展現鹹香迷人的口韻，大把的蛤蜊、魷魚、高麗菜，以及飽附湯汁的鍋燒意麵，讓人大呼滿意。此外還有以重乳鮮奶所製、香濃滑口的綠豆沙、芋頭、紅豆粉粿等飲品，1杯80台幣（約22港元）。

肯啃鍋品

地址：高雄巿鼓山區大順一路115號B2F

時間：星期一至四上午11時至晚上10時；星期五早上11時至晚上10時30分；星期六、日早上10時30分至晚上10時30分

交通：搭高雄捷運紅線於凹子底站下

網址：www.facebook.com/kenkenbrand/

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）