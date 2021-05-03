一直以來不少人都視壓力（stress）為妖魔鬼怪，總相信有壓力等於不好的事。

友站「會思考的狗寵物行為訓練矯正工作室」的林醫師之前有篇文章講了有關壓力的生理機制，我英文不好看完也不知道是甚麼，只知道就是一堆腦內神經傳導物與荷爾蒙的故事吧。看得懂的朋友看完應該會更了解壓力在生理學或醫學上是甚麼一回事。今天我就分享一點心理學上有關壓力的理論。可能我會以Hans Selye的General Adaptation Syndrome Model和Richard Lazarus的Transactional Model of Stress and Coping做基礎。

壓力就是一些會引起身體有壓力反應的事情，一般都是身體內外的轉變、環境轉變等等。壓力不一定是妖魔鬼怪，它也有着各種好處。以GAS Model來說，身體感知到壓力初期效能上會有些下降，之後為了去對抗壓力來源便會引發起fight or flight的機制，然後各方面的表現或學習能力都會大大提高。這就是壓力的好處，是增強表現的好物，同時壓力也是推進學習的動力 (motivator)。不過受壓的時間過長以後，就會面臨崩潰的階段，身心各方面也會出現相應的問題，視乎壓力大小和受壓的時間性。

Dr Lazarus把壓力分類為Eustress（positive stressor）和Distress（negative stressor），基本上從字面很容易猜到是甚麼。就是好的壓力和不好的壓力。好的壓力有一個很關鍵的特質，就是要持續時間短。假如Eustress的持續時間過長，也會變成Distress。舉個例，放假去旅行是一件很爽的事情，它其實被歸類為Eustress。不過假如有人跟你說你的旅程永遠不會完結，可能你就不會認為是件好事了。壓力是一個連續（continuum），講求受壓和解壓的平衡。沒有任何的生物是處於絕對零壓力的狀態，而且長期沒有受壓的生物基本上存活率不高，而且也不怎麼開心的，因為他們對所有事物都失去動力和興趣。

所以任何派別的dog training基本上也不可能做到零壓力。無論你是用傳統的方式（traditional／aversive），或非強迫性的（force free／reward base／positive only……），甚至是絕對強調動物福利、認為training不人道的派別（Turid Rugaas），都沒有可能在完全不令動物受壓的情況下令牠們的行為有所改變或者學到任何東西。如果有人跟你說我能夠在狗不受壓的情況下改變牠的行為或喜好，肯定是騙你的，因為心理學上和生理學上都不可能。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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