這一季的韓劇大部份的劇情都進入直路，不過大片似乎有失所望，本來引頸以待的結果睇到棄劇，今季這情況都算嚴重，而在Netflix及黃Viu上映的《朝鮮驅魔師》又因為嚴重篡改歷史而被韓國觀眾聯署要求停播，認真倒楣，個人有時覺得，電視改編歷史故事，總會加鹽加醋，何必認真？不過韓國觀眾似乎相當尊重歷史，對改編得太離譜的史實會反感，不像強國劇集可以一個手榴彈打架飛機落地如此荒誕劇情，竟還可以睇到拍爛手掌，唉。

在大形勢不妙下，幸好還有一、兩齣好片，除了《Penthouse 2》被大讚外（我個人覺得麻麻），早前介紹過的《哈囉？我好嗎？》要追外，另一齣驚慄片《Mouse》（窺探 마우스）也是不能錯過的好劇。這齣劇主線講述人類遺傳學的課題，對，又是講DNA，其實韓劇對此話題是鍥而不捨的，剛播完的《L.U.C.A.》也是講人類最強DNA，而《Mouse》的焦點，就是如果身體入面有「殺人魔」的基因，遺傳下一代，子女也具有殺人魔的本性嗎？

真人真事改編

這部劇的靈感是來自韓國一宗的真人真事案件——2017年仁川國立小學女童分屍案，兇手是當時17歲患有精神病的金姓少女，她在法庭上表現得一副無所謂的樣子，幾乎不帶任何情感，因為她異於常人，打從出生就沒有罪惡、同情心、同理心等等的感情，因此她殺了人也不會感到愧疚，還可以一如往常的平靜，內心沒有受到任何煎熬。但反觀受害者家屬，從此就活在地獄之中。

這件事讓編劇認為，既然現實中無法懲罰犯罪者的內心，那惟有將這種不滿的無力感抒發在劇本之中。這也是《Mouse》此劇的中心思想。因此，雖然最初我覺得這類講連環殺人案的劇種韓國已經拍到爛咁滯，但基於劇中首集那博士以DNA基因研究及檢測殺人魔的可能性有99%之準，即是說，在媽媽懷孕時就可以對胎兒做基因測試，如果發現胎兒有殺人魔的基因，就可以提早「落咗佢」，避免禍害人間，而戲裏宣稱這方法有99%準確率。那就好玩了，因為戲裏又說殺人魔與天才的基因某部份非常相似，所以剩下的1%誤差可能就會把天才當成殺人魔給扼殺，這個基礎設定讓整部劇因此充滿懸疑，到底誰是天才誰是殺人魔？睇落，係有深度的。

首集冇主角

《Mouse》的劇情鋪排跟以往韓國懸疑劇很不同，在首集，除了一般交待時代故事背景外，是沒有主角的戲份的（有主角的童年出現）。雖然首集沒有主角這條橋也不是首次，但《Mouse》令人驚慄的是，首集殺人魔是由前輩級韓片帥哥安在旭飾演，勢估唔到由安在旭扮演這個表面是靚仔醫生，實則是殺人如麻的智慧型罪犯的韓叙俊，最令人不寒而慄的一幕，並不是其妻子大義滅親「篤爆」佢講大話，而是他對年幼時好友Daniel Lee博士（也就是發明天才/殺人魔DNA基因測試的教授）坦白說出如何冷血地殺死自己的妹妹一事，安在旭演冷血殺手幾得人驚，意料之外，好看！

本來被判死刑的安在旭，因為97年後韓國再沒有執行死刑，因此他等於被判終身監禁。安在旭第二集在獄中，迎見當年的倖存者高武治（李熙俊飾），武治當年一家慘死在安在旭手下，因此他對安在旭恨之入骨，更想找他報仇，而後來發生不少連還命案，高武治也到獄中找安在旭問料，而安在旭變相好似《沉默的羔羊》入面安東尼鶴健士飾演的食人魔Hannibal Lecter，為警方解答一切連環殺人兇手的意圖及行為，這情節幾精采，雖然有抄襲之嫌。

第二代殺人魔

而留下最大的伏線，在於安在旭的懷孕老婆跟另一位大肚婆，當年都做過這個天才/殺人魔DNA基因測試，而被證明是positive，不過兩人沒有墮胎，都選擇生下來，結果就出現了兩主角，男一當然是演過現代魔幻版孫悟空的李昇基，他飾善良正直的好警察鄭巴凜，而安在旭的兒子成耀漢（權華夽飾）則繼承老父在醫科的成就，成為一個出色的急症室醫生。看頭兩集，劇情指向都是暗示，成耀漢除了繼承父親的醫科天才，也承繼了殺人魔的基因，而另一邊廂的巴凜，則是基因測試下的1%——天才。在第2集結尾部份，通過在勳（安在旭兒子，劇情暗指是成長後的成耀漢）的聲音旁白「還有我這樣的孩子」後，鄭巴凜（李昇基飾）和成耀漢出現在一個畫面中，由此可以推測出兩人中有一人是殺人怪物。究竟鄭巴凜和成耀漢中是否存在殘酷的「捕食者」，還是會出現第三個人物，讓人緊張不已。

這就是此劇其中有趣之處，究竟——殺人魔兒子是鄭巴凜（李昇基），因成長環境造就成了好人，但潛質被激發後會掙扎犯案？但李是殺人魔機會甚微，主要原因是哪有劇集會把主角寫成殺人魔？特別那個是李昇基。成耀漢醫生也沒有殺人魔基因，但他相信自己是殺人魔孩子，媽媽也認為，加上環境，所以變成殺人魔。不過，個人認為，以韓劇標準來說，這證據太明顯了，所以又可能不是。還有申尚警察（P.O飾）也有可能。由於是懸疑劇，不能劇透太多，《Mouse》是今季後來居上的好片，兩位男主角都好戲，飾演武治的李熙俊雖然其貌不揚，但是個好戲之人，加上此劇節奏明快，睇得好過癮，讓我想起上年神劇《惡之花》。唯一是此劇有很多人物線索，係幾燒腦的，且氣氛頗驚慄，膽小者，記住搵人陪看。

撰文：LY

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