陳柏宇與符曉薇（Leanne）結婚快將4年，育有2歲大的女兒陳羿辰（Abi），兩人一直很想為家庭再添一員，去年5月Leanne發現懷有第2胎，卻不幸證實為宮外孕，6月初接受緊急手術切除左邊輸卵管。直至今年農曆新年Leanne再次懷孕，但今日Leanne在社交平台透露因胎兒患上愛德華氏綜合症，已在懷孕13周時忍痛接受人工流產手術。

只有5,000分之1機會患病

愛德華氏綜合症是染色體三體症的共中一種，另外兩種分別是巴陶氏綜合症及唐氏綜合症，當中以後者最為普遍，每600個嬰兒就有一個是唐氏綜合症患者。相反，愛德華氏綜合症並不常見，嬰兒罹患這個疾病的機會率只有1/5,000。

第18對染色體異常 存活機會低

婦產科專科醫生陳億仕指愛德華氏綜合症是因精子和卵子結合時，胚胎細胞分裂時第18對染色體有異常情況，「正常情況下只有兩條第18號染色體，但患上愛德華氏症卻會有三條。最常見的症狀包括先天性心臟病缺陷、頭顱及顎骨過小及有智力遲緩的迹象。」陳億仕醫生補充絕大部份愛德華氏症的胎兒都會小產或胎死腹中，即使成功誕下，存活時間也很短，「因有太多先天性缺陷，嬰兒大多會死亡，不多於10%的患者能存活超過1歲。」

自然懷孕難避免 懷孕10周可做基因檢測預知

陳億仕醫生指高齡產婦會有較高風險，孕婦可透過檢測預早得知胎兒有沒有愛德華氏綜合症，「從前會抽胎水檢測，但抽胎水始終有流產的風險；另外也可度頸皮和抽血用荷爾蒙作風險評估，但這個方法準確度亦較低，最準確的方法是無創唐氏基因檢測（T21），因會檢查23對染色體有沒有異常情況，所以除了愛德華氏綜合症外也能得知胎兒有沒有其他由染色體異常所引致的疾病，例如唐氏綜合症、性染色體相關疾病如柯林菲特氏症及染色體微小缺失症候群如貓哭症等。」陳億仕醫生提醒只要懷孕10周，即兩個半月就能抽血檢查，所以在懷孕早期就能得知胎兒有沒有問題。

陳億仕醫生指自然懷孕不能避免嬰兒有愛德華氏綜合症，只能在孕期初期進行檢查預早得知，但如果透過是試官嬰兒懷孕則可以做胚胎檢測，不移植有愛德華氏症的胚胎，預防嬰兒患病。

記者：馮思穎

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