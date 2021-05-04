青光眼為全球的頭號致盲殺手，在香港更是四成失明個案的罪魁禍首。40歲以上人士屬高危，而家族病史、深近視、患有睡眠窒息症或偏頭痛等因素人士同樣有機會增加患病風險。

眼壓高乃急性與慢性青光眼成因

青光眼是視覺神經疾病，大多與眼壓過高有關，當中可分為急性及慢性兩大類。急性青光眼患者的房角先天結構較窄，隨着年紀漸長，晶體變厚，而增加發病的機會。由於房角閉合，眼壓會突然飆升，導致患者的視力突然變得模糊，眼睛又紅又痛，嚴重的甚至會頭痛或嘔吐，因此需要立即求醫，以保視力。

而慢性青光眼的患者視覺神經隨時衰退，大多與房水分泌和排出失衡有關。過多房水積聚使眼壓過高，導致神經線受損。患者在早期甚至中期時大多無明顯症狀，以致不少病人患病而不自知。當病情發展至晚期，視野會慢慢收窄，如走路時因看不到前路的障礙物而容易絆倒，或駕駛時看不到鄰近的汽車，嚴重的甚至會導致永久失明，可見這病可嚴重影響患者的日常生活，情況不容忽視。

由於青光眼早期可以無明顯症狀，而視覺神經一旦受損便無法逆轉，因此定期檢查並及早發現患病才能有效防止青光眼惡化。除治療外，調整生活習慣，如作息定時及保持健康的飲食習慣亦同樣重要。

青光眼6大謬誤

雖然現時市民對眼睛健康的關注比從前高，但一聽到青光眼大多都會認為是老人病，其實不然，可見市民對青光眼依然存有不少謬誤。

謬誤一：視力模糊=青光眼

不少人將視力模糊與青光眼畫上等號。但事實上，視力突然模糊只出現在急性青光眼患者身上，而慢性青光眼患者早期一般無明顯病徵。病情不斷發展時，會先影響其周邊視野，中心視力能暫時得以保留。但當病情持續惡化，最終可導致永久失明。

謬誤二：長者才會患上

雖說40歲以上人士的患病風險較高，然而亦有病人20多歲便患病。年齡高絕非患上青光眼的唯一因素，深近視、家族性遺傳、患有睡眠窒息症或偏頭痛等人士同屬高危。

謬誤三：眼壓高=青光眼

眼壓高非患上青光眼的唯一指標。有部份人士即使眼壓高，神經線亦無受損。反之，有些人的眼壓在正常水平亦會確診患病。這情況屬正常眼壓青光眼，在東亞地區尤其普遍。

謬誤四：患者雙眼會發青光

急性青光眼發作時，由於眼角膜因眼壓忽然飆升而水腫，患者的眼珠看起來便會白濛濛。在日光或強光反射下，黑眼珠位置會呈微綠色，但事實上患者的雙眼並不會發青光。

謬誤五：晚上玩手機是誘因

目前未有足夠證據證明晚上看電子螢幕會對眼睛造成嚴重影響。不過，在昏暗環境下瞳孔會放大，以便我們能更清楚地看事物。若自身有患急性青光眼的傾向（例如房角淺窄），瞳孔放大的狀態便會增加其急性青光眼發作的風險。

謬誤六：藍莓杞子可預防

不少人以為藍莓及杞子能明目護眼。與此相關的研究旨在探討當中的抗氧化物有否發揮保護神經線的作用，研究方法主要是動物試驗或實驗研究，以人類為對象的研究暫時未能支持這個說法。相比起進食大量藍莓或杞子，定期進行眼睛檢查更能有效預防青光眼。

4個青光眼治療方案

現時有不同的治療方案，包括眼藥水、激光治療及手術，目標是降低眼壓，同時希望維持患者的生活質素。眼藥水主要分為四大類，視乎病情的嚴重程度及眼壓高低，可選擇獨立或叠加一起使用，惟須長期使用，亦可能出現眼乾、眼紅等不適的情況。而激光治療毋須開刀，故創傷性較低，但療效亦非永久。

治療青光眼的手術分為傳統的小樑切除術及微創青光眼手術兩大類。前者會在眼白開一個小孔，以引流房水。效果雖顯著，但創傷性較大，術後或會感到不適，如初期眼壓波動幅度較大。後者透過放入微型引流器或導管，以降低眼壓。部份手術旨在增強排水系統原有的功能，部份則與傳統手術一樣，開辟新通道把房水引流至眼外。微創青光眼手術有一定的療效，同時由於傷口僅約兩毫米，能加快術後復原速度及減輕不適的症狀。這類微創青光眼手術更可經同一傷口，與白內障手術一併進行。

值得注意的是，近年國際趨勢強調患者能有不同的選擇，甚至建議可盡早做手術，不一定要待使用眼藥水及進行激光治療後發現效果未如理想，才考慮做手術。由於患者病況不一，建議與醫生商討才決定合適的治療方案。

現時，香港大學眼科學系正進行一系列有關微創青光眼手術的研究。若患者有興趣，歡迎致電或WhatsApp 9445 5315聯絡研究團隊查詢詳情。

撰文：香港大學醫學院眼科學系臨床助理教授黃嘉偉醫生

編輯：鄒仲安

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