剛剛來港的第四代本田Jazz很有話題性，事關上代Jazz還在強調惡形惡相的硬朗線條，新車設計風格居然來個180度轉軚，大玩斯文可愛路線變得更加圓潤，對於鍾情Jazz運動化造型的車迷來說，確實需要一段時間適應。話雖如此，我覺得新車翻天覆地的改變也不是甚麼壞事，始終Jazz向來都是講求實用的城市小車，如今變得斯文一點，也算是尋回切合本身的定位吧。

在造型上，我相當欣賞今次試駕的Crosstar版本，Crosstar是今代Jazz的中級型號，首次以越野車造型示人，全車裝有強調粗獷野性的黑色防撞膠及行李頂架，車身高度亦比普通版Jazz稍高30mm。雖然這種模仿越野車的造型，對Jazz的越野性能沒太大幫助，但觀感方面卻出奇地合襯。

座椅編排模式 靈活運用空間

內櫳方面，今代Jazz承接着新一代本田的設計語言，一切以簡約和式設計示人。雖不及Honda E電動車般前衞，但屬標準配備的9吋原廠多功能屏幕和電子錶板，足以讓新Jazz重新追上潮流。在做工及用料層面上，新Jazz亦是前所未有的高質素，須知道上一代黑沉沉的塑膠內櫳總予人一種廉價感覺，新車運用不同織物布料及塑膠來潤飾Jazz入門小車的身份，為它帶來一種類似無印良品式的小清新味道。

不過Jazz多年來最受買家追捧的原因，還是它極靈活的ULT座椅編排模式，來到新一代這賣點當然保存下來，用家可因應不同情況，運用翻摺後排椅背的置物模式（Utility Mode）、翻摺前後排座椅的長形模式（Long Mode）及翻起後排座墊的增高模式（Tall Mode），靈活運用空間，把一部車長只得4,090mm的小車空間發揮到極致。

濾震隔音皆提升 增行車舒適感

不少車迷都擔心新一代Jazz會不及上一代，需知道今代來港的汽油版Jazz依舊採用一副1.5公升直四自然吸氣引擎，最大馬力121匹，峯值扭力144Nm，馬力和扭力都分別比起上代少了11匹和10Nm。

光看引擎數據無疑讓人懷疑新車實力，但經過一輪試駕，新車唯一被上一代比下去的，就只有動力輸出這一環，值得一讚的是新車油門反應、CVT波箱與引擎的配合程度比起上代有明顯改善，因此駕駛感覺還是挺爽快的。最讓我驚喜的是新Jazz的操控表現和行車舒適程度，新車大大強化車身剛性，過彎時明顯感受到車身動態比上代更一致，而避震的濾震和隔音亦都比上代提升了許多，細味過後甚至有一絲歐洲車的味道，這一點是完全始料不及的。

相信對於香港人來說， Jazz可以稱得上是一部可塑性極高的小車，無論是剛剛考牌的新手，以至喜歡粉飾愛車一番的車迷，Jazz的百變形象都總能夠滿足各方面要求，再加上車價易入口，$20萬有找，實在是新牌仔的上車恩物。

Honda Jazz 1.5 Crosstar

引擎：1,498cc直4

馬力：121hp/6,600rpm

扭力：144Nm/4,300rpm

傳動：無段變速，前驅

售價：$199,880

查詢：合群汽車

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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