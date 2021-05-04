福字麵是很多香港人從小到大最懷念的童年滋味，尤其70、80後總有食過，乾食又得，或者用熱水焗一焗濕食都得，又平又快又方便。原來福字麵在香港已有52年，對於它，你又了解幾多？

小輪吃福麵是都市傳說？

提起福麵，很多人想起油麻地汽車小輪上的回憶，從前小輪上的小賣部有湯麵出售，由70年代開始在船上發售即食麵到2000年停售，是當年坐船必食。不過曾有網民指在船上的餐蛋麵，賣的不是福麵，而是和船公司合作，另一隻叫Hyco的即食麵，究竟船上吃福字麵是否都市傳說？今次找來油麻地小輪船長司徒豪雪解答。

即食麵較以前選擇多，香港以出前一丁是主流，位於大圍小店的小肥豬扒，開業十年一直只提供出前一丁及福麵兩款即食麵。原來兩款麵煮法略有不同，至於哪款麵較受歡迎？來貨價何者較貴？

產地由泰國遷越南 網民投訴難食

其實福字麵由統一食品在1969年開始籌備生產，當時與日清製粉技術合作，隨後在泰國投資設廠，在香港設立經銷商。2013年日清食品收購統一福字麵，當時消息傳出後，不少港人擔心味道會變，失去童年滋味，於是一度「搶麵囤貨」，導致福麵全港大缺貨。之後日清更將產地搬往越南，被網民投訴勁難食。《壹周刊》在4年前曾經找學生盲試泰國舊版和越南新版福字麵，在乾食的情況下，有逾半人認為來自泰國舊版的福字麵比較好食，認為越南新版出產的麵餅味精太重太鹹 ，泰國的比較易入口，至於放湯食味道差別不大。日清就曾表示當時新版的配方確實有少許調整，像新版麵質更有彈牙口感，但其味道的方向性是不變。提起福字麵你又會想起甚麼回憶？歡迎留言告訴我們。

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉、伍永健、周家瑩

編輯：鄒仲安

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