知名酒店品牌安縵（Aman Resort）經過2年時間策劃，決定推出姊妹酒店品牌「JANU」，將於2022年開始分別開設首3間酒店，務求延續高品質、具私隱度的住宿體驗。

3間新酒店分別座落於黑山、沙地阿拉伯古城歐拉（Al-’Ula）及日本東京。東京方面選址於「虎之門・麻布台」，由知名設計師Jean Michel Gathy所設計，展示出有奢華感的120間客房、6間餐飲場所，更有日本最大的水療中心；黑山Janu Montenegro將會成為首間服務式住宅，則採取開揚設計及寬敞浴室。

Aman在梵文中意為「和平」，而JANU則是「靈魂」，所以酒店故提供不同的感覺。安縵集團CEO Vladislav Doronin亦指出，新酒店內將有多個互動行程，務求為住客帶來新鮮感。黑山的酒店將於2022年面世、日本緊接2023年、沙地阿拉伯的日子仍未確認，下次去旅行可以多一個選擇！

撰文：周伯臻

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）