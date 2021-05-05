卡拉OK才重開一星期不到，行內的連鎖大集團Neway竟傳出遭呈請清盤的消息。Neway關連公司Neway Music Limited在5月3日遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司呈請清盤，將於7月28日早上進行清盤聆訊。疫情期間，卡拉OK已關閉了接近5個月，重開後的消息更是令人心裏一沈，不過目前Neway卡拉OK則表示仍會照常營業，但如果想唱K就需要先打針接種疫苗及掃「安心出行」。

當潮流愛新鮮，讓我們回顧一下差不多成為時代遺物的K房回憶及Neway威水、黑歷史。

Neway最風光年代 旗艦店佔地逾7.8萬方呎

卡拉OK技術在80年代末從日本引入香港，多見於酒廊，有別於現時常見連鎖店模式，至90年代才漸見現時最普遍的「劏房」雛型。Neway曾經風光一時，在行內可謂獨大，最高峰時期有幾間大型分店，例如銅鑼灣糖街旗艦店佔地超過7.8萬方呎，單單大堂已有4,000方呎，店內亦有面積達1,200方呎的全港最大K房，更曾創下一晚消費額過10萬元的紀錄。不過近年Neway不少分店都已縮舖甚至結業，明顯萎縮。

熱唱榜日漸脫節 排行榜竟沒MIRROR

一開心唱飲歌，不開心唱飲歌，無論你是甚麼年代成長，有唱過K，心中都總有首必唱K歌。Neway網頁上仍有更新K迷都熟悉的熱唱榜和最新K歌，雖然兩個排行榜猶在，不過熱唱榜時間已靜止在2020年11月，榜首竟是劉德華；最新K歌則在今年4月曾更新，不過卻未見最紅的MIRROR上榜。原來Neway早年也與時並進，辦過Neway卡拉OK頒獎典禮，甚至在2012年辦過選秀，可是現在都被歲月踐踏成歷史。

集體回憶 必點《勁歌金曲》

在K房除了唱歌，還有很多集體回憶。在千迴百轉的大K場不小心入錯房間的經歷，相信不少人也試過；沒記住房號的話，上廁所定必迷路。臨交房前，不少客戶也會選擇以一首很長的串燒歌作結，希望爭取最後的唱歌時間，例如古巨基的《勁歌金曲》是不少人的首選。

Neway黑歷史多 侵權無牌斷糧欠租唱K群組

時有傳聞情侶喜歡在K房中發生性行為，這熱門話題更不時有人在討論區發帖討論，現實上則有很多風化案曾在K房發生，如K房強迫援交案、男教師涉K房非禮女學生案等。

即使再沒勇氣講舊時，K房的黑歷史也不是到此為止，Neway曾被環球唱片告上高等法院，並被裁定侵犯歌曲版權，要賠償刪歌，又曾被傳拖欠東亞、英皇唱片公司過百萬版權費。除了版權問題，Neway在2015年亦被揭發至少9間分店賣壽司刺身但沒領牌，加上自去年起發生的斷糧、欠租、唱K群組等事件，可謂事非多多，卻在二十多年來仍屹立不倒。不知這一次風波它又能否捱得過？

記者：黃曉婷、梁中勝

攝影：周芝瑩、簡加希

編輯：鄒仲安

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