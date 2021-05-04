香港愛護動物協會（愛協）將於今年母親節周末一連兩日（5月8至9日），於沙田新城巿廣場PETS PARK舉辦「Let’s Petnic! 人寵齊睇戲｜《十二夜2：回到第零天》戶外放映會及寵物市集」。屆時大會將會提供野餐墊，讓主人與愛寵躺在草地欣賞電影同時野餐，度過一個甜蜜温馨的母親節。

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是次戶外放映會於5月8至9日晚上6時30分舉行，每天放映一場，每場最多可容約40人及20隻狗參與。是次活動除了為慶祝愛協成立一百周年外，更希望透過公開放映電影《十二夜2：回到第零天》向市民大眾宣揚「領養，不棄養」的正面訊息，促使社會上的飼主共同正視飼養寵物的責任。巿民只須在愛協網上商店購買指定寵物「戶」野餐 Picnic Set，即可參與放映會，而Picnic Set部份收益將撥捐香港愛護動物協會以支援動物福利工作。大會亦貼心地提供了野餐墊，給主人與愛寵一同坐在草地欣賞電影及野餐。

同時亦會有寵場巿集，售賣各式生活雜貨、寵物用品及自家手作產品，讓飼主與寵物一同度過愉快周末之餘，亦能宣揚人寵共融的訊息。巿集由中午12時開放至下午6時，免費入場。

活動詳情：Let’s Petnic! 人寵齊睇戲｜《十二夜2：回到第零天》

日期︰2021年5月8及9日（星期六及日）

時間︰下午6時30分至8時30分（片長約99分鐘）

地點︰New Town Plaza新城市廣場PETS PARK (一期一樓戶外平台近Movie Town)

立即訂購︰

2021年5月8日(六)場次 (https://bit.ly/2R4jqYB )

2021年5月9日(日)場次 (https://bit.ly/3tXEMFF)

參加辦法：於愛協網上商店(https://www.spcahk.org/categories/twelve-nights-2-back-to-day-zero-petnic ) 購買指定寵物「戶」野餐 Picnic Set，便可以參與5月8或9日晚上6時30分戶外電影放映會。 (每場名額20個)。

市集詳情：《十二夜2：回到第零天》寵物市集

日期︰2021年5月8及9日（星期六及日）

市集時間︰中午12時30分至下午6時

地點︰New Town Plaza新城市廣場PETS PARK (一期一樓戶外平台近Movie Town)

費用︰免費入場

資料來源： SPCA(HK) 香港愛護動物協會

撰文：黃雅純

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