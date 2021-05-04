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母親節好去處｜愛協舉辦《十二夜2》草地放映會 與愛寵一齊Chill住過母親節

57分鐘前
愛協將於今個周末的母親節在沙田舉辦一連兩日戶外放映會及寵物巿集。（SPCA (HK) 香港愛護動物協會圖片）

香港愛護動物協會（愛協）將於今年母親節周末一連兩日（5月8至9日），於沙田新城巿廣場PETS PARK舉辦「Let’s Petnic! 人寵齊睇戲｜《十二夜2：回到第零天》戶外放映會及寵物市集」。屆時大會將會提供野餐墊，讓主人與愛寵躺在草地欣賞電影同時野餐，度過一個甜蜜温馨的母親節。

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是次戶外放映會於5月8至9日晚上6時30分舉行，每天放映一場，每場最多可容約40人及20隻狗參與。是次活動除了為慶祝愛協成立一百周年外，更希望透過公開放映電影《十二夜2：回到第零天》向市民大眾宣揚「領養，不棄養」的正面訊息，促使社會上的飼主共同正視飼養寵物的責任。巿民只須在愛協網上商店購買指定寵物「戶」野餐 Picnic Set，即可參與放映會，而Picnic Set部份收益將撥捐香港愛護動物協會以支援動物福利工作。大會亦貼心地提供了野餐墊，給主人與愛寵一同坐在草地欣賞電影及野餐。

同時亦會有寵場巿集，售賣各式生活雜貨、寵物用品及自家手作產品，讓飼主與寵物一同度過愉快周末之餘，亦能宣揚人寵共融的訊息。巿集由中午12時開放至下午6時，免費入場。

活動詳情：Let’s Petnic! 人寵齊睇戲｜《十二夜2：回到第零天》

日期︰2021年5月8及9日（星期六及日）

時間︰下午6時30分至8時30分（片長約99分鐘）

地點︰New Town Plaza新城市廣場PETS PARK (一期一樓戶外平台近Movie Town)

立即訂購︰

2021年5月8日(六)場次 (https://bit.ly/2R4jqYB )

2021年5月9日(日)場次 (https://bit.ly/3tXEMFF)

參加辦法：於愛協網上商店(https://www.spcahk.org/categories/twelve-nights-2-back-to-day-zero-petnic ) 購買指定寵物「戶」野餐 Picnic Set，便可以參與5月8或9日晚上6時30分戶外電影放映會。 (每場名額20個)。

市集詳情：《十二夜2：回到第零天》寵物市集

日期︰2021年5月8及9日（星期六及日）

市集時間︰中午12時30分至下午6時

地點︰New Town Plaza新城市廣場PETS PARK (一期一樓戶外平台近Movie Town)

費用︰免費入場

資料來源： SPCA(HK) 香港愛護動物協會

撰文：黃雅純

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