VR（虛擬實景）技術越漸普遍，日本亦將它融入到東京鐵塔觀光中，推出「東京鐵塔VR笨豬跳」。旅客可以在零保護裝備下，從東京鐵塔「一躍而下」，體驗衝擊快感！

是次活動由VR公司Logilicity及Cad Center合作研發，他們將東京的城市面貌透過VR呈現旅客眼前。與一般的笨豬跳不同，客人毋須穿上特定裝備和彈跳長繩，只須戴上VR頭戴式裝置，待工作人員將客人安置在一個像置物架的裝置，即可體驗既安全又完全沒有拘束的VR笨豬跳。

過程刺激 體驗不輸現實笨豬跳

參加者將於二樓主平台進行體驗。當參加者「進入」虛擬畫面後，首先會看到一條有窄又長的透明走道，參加者便可俯瞰東京市景色，見到如晴空塔等著名地標。由於VR製成的數碼景觀像真度十分高，當工作人員將裝置倒放，客人在第一身視角下，彷彿真的在150米高的東京鐵塔墜下而讓人不禁顫抖。

須先預約 有學生門票

想體驗「東京鐵塔VR笨豬跳」須先預約並額外購買門票。門票分為1,200日圓（約85港元）的成人票、1,000日圓（約71港元）的高中生門票、700日圓（約50港元）的初中生和小學生門票，但必須年滿7歲。

東京鐵塔VR笨豬跳

地址：東京都港區芝公園 4-2-8東京鐵塔總層2樓

網站 : tokyotower.co.jp/en/event/attraction-event/tokyotower-bungeeVR/

撰文：吳楚心

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