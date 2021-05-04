台灣海巡署台南查緝隊發現有人在網路拍賣保育類鯊魚劍等製品，經多月調查後，3月中旬兵分多路在北中南各區，查獲鯊魚劍等產製品，經屏東科技大學野生動物保育中心鑑定，日前確定是海洋保育類野生動物產製品，全案依違反《野生動物保育法》函送台南地檢署偵辦。

台南查緝隊去年11月間在網路巡查時，發現有人在蝦皮與露天拍賣網站上販售鯊魚劍，其中最大把鯊魚劍一把竟要價台幣18萬元（約港幣4.5萬元），深入追查蒐證到今年3月初，並於3月中旬兵分多路分別在台中、台南、台北、高雄、桃園等地區，查獲鯊魚劍170把、鋸鰩牙齒4袋、獨角鯨牙2支、獨角鯨牙切段2支等野生動物製品。

查獲之「鯊魚劍」等物品，經海保署委請屏東科技大學野生動物保育中心就外觀及特徵鑑定後，日前確認該批查獲物品包含尖齒鋸鰩（Anoxypristis cuspidata）、後鰭鋸鰩（Pristis zijsron）、侏儒鋸鰩（Pristis clavata）、大齒鋸鰩（Pristis pristis）之鼻鋸及牙齒、鋸鰩科鋸鰩屬（Pristis sp.）牙齒，以及一角鯨（Monodon monoceros）牙，均屬海洋保育類野生動物之產製品。

海保署指出，鋸鰩的吻部被視為收藏品或傳統藥材。因信仰的需求，過去台灣漁船從遠洋帶回鋸鰩鼻鋸，成了鯊魚劍的大宗來源。台灣於2008年8月1日將鋸鰩科所有種（Pristidae spp.）列為保育類野生動物。至於一角鯨（Monodon monoceros）又稱獨角鯨，台灣於1990年將所有「鯨目」列入保育類名錄，因此所有鯨豚都是保育類野生動物。

依據台灣《野生動物保育法》第35條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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