今天（五日）是二十四節氣中的立夏，標誌着春天完結、夏天開始的季節交替。

易生痤瘡及便秘 應避免煎炸油膩食物

自立夏起，氣溫開始上升，是酷熱天氣的前奏。立夏後陽氣上升，應該避免吃太多煎炸辛辣、油膩食物，以免身體內外熱氣累積，出現痤瘡、口腔潰瘍、心情煩躁、熱性便秘（大便乾結，難以排出）等症狀。

氣虛體質宜進食味酸食物 減少出汗

進入炎熱之時，出汗量增加，會導致氣的耗損和津液的流失，尤其氣虛的人本身就容易出汗，因此更須注意避免大量出汗。平常容易大汗的人，除了可以補氣，避免過度出汗之外，也可以服用味酸的食物，達到收斂汗孔，減少大量排汗的機會。

立夏兩大茶療推介

生脈飲

材料：黨參、五味子、麥冬，各5克。

功效：補氣生津，斂陰止汗。

適宜：氣陰虛人士，常見疲倦氣短、動輒大汗、口舌乾燥等症狀。

做法：將以上材料放進暖杯，加入300ml熱水，焗15分鐘就可飲用。

注意：若可先將麥冬切開、五味子稍微壓碎，減短浸泡時間。

清心茶

材料：蓮子心4克、桂圓6克、冰糖2克。

做法：將以上材料放進暖杯，加入300ml熱水，焗15分鐘就可飲用。

功效：清心安神、補益氣血。

適宜：健忘失眠、心煩焦躁、疲乏體倦等症狀人士。

注意：

1. 每人體質有差異，可先諮詢中醫了解自己體質和合適的調護或治療方案。

2. 任何食物、藥物都有各自偏性，故不宜長期服用單一食品或單一食療方。

3. 注意避免貪戀冷氣而將室內冷氣溫度不斷調低，或是飲食太多生冷冰凍食物或飲品，以免陽氣受寒邪所傷。

4. 隨着氣溫上升，食物的存放也應注意，氣溫升高，食物的存放期縮短，若食物有變壞就不應食用。

撰文：香港註冊中醫師楊倩婷

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