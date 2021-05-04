辛勤工作，營營役役，為了甚麼？不外乎是升職加薪、一展抱負，過一些更好的生活吧？但你又可曾想過，世上就有這麼一份工，即使給你大好「錢」途，你卻不要也罷？

「聽到啲消息係會宣誓嘅⋯⋯想嚟呢度（英國）畀個女接受教育，咁我哋都選擇辭職。」

示威現場遇公務員爸爸 「為仔女行出嚟」

雖千萬人吾往矣的主角，乃是前公務員阿樂（化名）。阿樂於7年前，正值香港風雨飄搖之際加入政府，還記得成為公務員之前的一個晚上，阿樂留守在示威現場，陰差陽錯認識了一位擔任公務員的父親。而這位「公務員爸爸」的一席話，更讓阿樂深受感動：「為咗啲仔女，都要行出嚟。」

也許，正是這位不怕丟飯碗的「公務員爸爸」，在阿樂心裏播下了光明的種子吧。

辭職日收升職信 放棄跳point加薪

時光荏苒，種子孕育了六個春秋，卻又逢另一遭風雨飄搖的日子。這一下，輪到阿樂當上爸爸了，女兒還小，公務員這份工作既穩定又可保生活，誰會甘心捨之？

偏偏阿樂就是會。

「我遞辭職信嗰日，係上晝嚟嘅，偏偏下晝就收到一封升職信。」阿樂淡然道。

阿樂坦言，原本薪水大概$26,000左右，若升職的話，既「跳point」又加薪，5年間可加至$43,000，10年後可升達近$60,000。但跟太太商量後，夫妻倆還是選擇斷捨離，不宣誓、不升職，瀟灑地遞上辭職信，毅然離港，一家三口齊上齊落地來到了英國列斯。正式開展了「公務員・公務完」的新歷程。

公務員世界 「睇唔順政府但逆來順受」

在這個平行時空的香港，人類早早就分裂成兩類人，一類叫做黃，永遠指責政府做錯，嘈吵得很；另一類叫做藍，永遠偏執政府沒有錯，倒是忠心得很。而阿樂身處的公務員世界，這種黃藍之爭比美斯對C朗更為激烈——有時一頓午飯，後生的、年長的，黃的藍的又會以「嗌場交」作甜品。不過還幸藍的有一個性格上的優點，就是逆來順受，吵完一頓還是出糧要緊吧，因此這些公務員群組，大抵也算是融洽的、互相照顧的存在。

「其實佢係藍都好辛苦，有啲嘢佢都睇唔順眼政府，但佢都覺得冇辦法㗎，有啲嘢都係要咁做。」也許阿樂這句話點出了千古不解之謎，黃的「睇唔順眼政府」，會選擇出聲，即係藍人眼中的「搞事」。而藍的「睇唔順眼政府」，卻會選擇「都冇辦法㗎啦，都係要咁」。逆來順受從來是美德，因此，孕育了中國人。

熱愛園藝工作 義務為鄰居修繕花園

阿樂在政府裏的工作，與園藝有關，種花清草、修路護木，對他來說，不只是工作，簡直是興趣。因此到埗後他也會替鄰居義務修繕花園，尤其是住在隔鄰的那位老婆婆，「我走過去打理佢花園啦，我都無同佢講，剪完執完先算，好多玻璃樽、好多垃圾，就清咗佢同佢修剪咗先，起碼企企理理吖！」

善惡到頭終有報，而且報應不爽︰「鄰居話好靚呀，完全唔同晒呀，仲成日畀手指公我！」阿樂的善行也為他帶來了一些工作，有香港人和台灣人相繼找他修繕花園，而且還陸續有來。也許那句「好人一生平安」，是真的存在吧。

「係好幸福，覺得上天畀段時間我陪住個女，起碼呢三四個月我可以陪住佢，係錢買唔到嘅。」那倒是，在香港，做父母的都各自奔波「搵食」，哪有時間可以時常陪伴子女？這或許是英國獨有的家庭時光吧。

無論去或留 「對自己對屋企人負責」

在佛教團體裏禪修的阿樂，透過網上禪修，認識了一些移居到印尼峇里，又或是到德國申請庇護的香港人。跟這些天各一方的港人重逢如斯，曾讓阿樂不禁潸然淚下。「有甚麼想跟香港人講？對自己坦白吧，做返自己。想留的，儘管留低；想走的，儘管走吧。對自己對屋企人負責，就可以了。」

阿樂的故事，是一個「有錢都唔要」、「有職都唔升」的故事。相信在香港會有一半人明白為甚麼，也總有那麼一半人不明白為甚麼。哈，這就是今日的香港吧？不過，對於一些正在猶豫不決的「明白人」來說，阿樂的故事，也許是一個鼓舞人心、齊上齊落的勵志故事。

後記︰有日太陽花會盛放

從事園藝工作，熱愛大自然的阿樂，其個性既樂觀也「陽光」。臨別時，一個簡單的比喻，也讓筆者動容了——「就好似我哋種嘅一塊田咁樣，我哋放咗好多太陽花種子落去，其他人眼中見到好似一片荒蕪咁，係無嘢嘅，但其實我哋每日淋水、施肥，好好咁照顧呢塊田，有一日係會茁壯成長，會成個田都開滿咗太陽花嘅。呢個就係希望。」

撰文︰曼爸

攝影：Dominic Leung、曼爸

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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