動漫遊戲改編真人電影質素從來參差，吃力不討好的更佔大多數，像最近Netflix上架的《異變者》便被漫畫迷罵得體無完膚。日本導演（清水崇）改編尚且如此，由香港導演周顯揚操刀改編的遊戲名作《真．三國無雙》又會落得甚麼下場？

日本人沉迷三國歷史

日本人除了沉迷自己國家的戰國時代，也對中國的三國時代興趣濃厚。要說淵源，其中一個普及原因是遊戲廠商KOEI推出的《三國志》遊戲。這款在1985年推出的模擬策略遊戲深受玩家歡迎，同時亦令日本人對《三國演義》中的人物故事變得熟悉，培養了一群熱愛三國時代的受眾。遊戲及後推出中文版，影響力更擴展至中國、台灣、香港等地，令明明沉迷打機唔讀書的小屁孩本來科科零分，唯獨中國歷史科成績鶴立雞群，KOEI確實居功至偉，也成功推翻阿媽終日掛在口邊的「打機唔讀書考試零雞蛋」的謬論。

《真．三國無雙》遊戲降臨

90年代初以三國為主題的遊戲大多以策略遊戲為主，唯一較多人認識的動作遊戲只有街機上的《吞食天地》，是一款跟《Final Fight》相類似、比較Old School的橫向捲軸類型。直至1994年Sony推出PlayStation，憑藉優秀的處理機令立體遊戲時代降臨，多款好玩又過癮的立體遊戲相繼出籠。KOEI把握機遇，利用本已非常強大的《三國志》資料庫製作一款立體動作遊戲，於1997年推出《真．三國無雙》，自此三國世界再無將領軍師之分，個個都變得非常打得，張飛關羽趙子龍自然不在話下，就連諸葛亮也拿起羽扇殺敵。

電影跟遊戲的相似性

《無雙》遊戲在當年有多受歡迎呢？當年香港遊戲雜誌風行，他們推出一些未經授權的攻略本賣得成行成市，即使KOEI發出律師信也一於懶理；另外當年小弟有幸成為亞洲遊戲展的Cosplay比賽司儀，當年參賽的逾百位Coser，有超過一半都是Cos《無雙》角色，理由很簡單，遊戲中的角色造型堂皇華麗，尤其是呂布戰衣，一披上身萬眾矚目，當年《無雙》受歡迎程度確實無遠弗界。今時今日《無雙》在遊戲界人氣已不復當年，不過遊戲中那些金光閃閃的服裝、琳瑯滿目的兵器，再加上超誇張炫目的無雙大絕讓大家感受以一敵百的割草式快感，這些經典特色至今依然叫人難忘。如今《真．三國無雙》電影版終於上映，到底這些特色是否可以移植到真人電影之上呢？相信這是一眾機迷最關心的問題。

造型跟無雙技不失禮

先說服裝，電影中絕大部份角色造型均精心打造，多位主角如劉備、關羽、曹操等感覺上都跟原著遊戲非常近似，個個英姿颯颯，最精細複雜要數古天樂飾演的呂布及林雪飾演的董卓；即使次要一點如呂良偉飾演的袁紹也很講究，就連負責原創角色的劉嘉玲也有張叔平負責服裝指導，不過奇怪的卻只有張建聲飾演的張飛衣衫襤褸，好像一介草民出征打仗一樣，讓人有一種大細超之感。兵器方面，電影故事中特別設計了一位原創角色——劉嘉玲飾演的鑄劍堡主鋪陳各類神兵登場，原意本來甚佳，不過往後卻無以為繼，觀眾既看不到雙股劍、丈八蛇矛、青龍偃月刀有甚麼厲害，角色使用時也無甚描寫，鑄劍堡主彷彿被用完即棄，白白浪費了前段的刻意鋪陳。最後是無雙必殺技，據說導演周顯揚在開拍前半年已經着手設計動作，也專程搭建了一個六層樓高的戲棚好讓關羽等戰鬥高手可以凌空使出超華麗無雙技，將數以百計的人打到半空漫遊個個飛天。電影中主要集中描寫三場戰役，分別是張角之戰、關羽溫酒斬華雄以及三英戰呂布，三場戰役中一眾主角也有使出各自的無雙技，在眾多電腦特技和令人亢奮的遊戲原作電子結他音樂的襯托下，的確提供跟遊戲一樣的熱血沸騰感覺，特別是最後一場三英戰呂布，只見呂布越殺越眼紅，既可以凌空拿取本已脫手的方天畫戟，甚至可以呼天召雷使出無雙大絕，有一刻幾乎以為自己在看《Avengers》……當然特技方面還是差了一截，但以中港合拍片的質素而言，已算有所交待。

導演原創構思夠好玩

特別一提戰鬥部份除了跟足原著營造出千軍萬馬割草式快感，導演也加插了很多原創構思，令本來炫目的畫面再添驚喜。例如呂布追逐曹操時二人在密林中為避開樹木而將整隻馬平躺入彎，再施展急剎飄移U Turn，還有呂布最後騎着赤兔馬在築成瀑布一樣的巨型浪壁上180度「打橫」馳騁，都甚有《頭文字D》GTR大戰AE86之感。對於這些甚至比遊戲更跨張的設計場面，可能有人會覺得接受不了，而我則對這些妙想天開的設計樂在其中，反正本來《無雙》遊戲都已經偏離正軌，如今電影版再誇張一點不是更好玩嗎？

文戲對白成最大敗筆

雖然戰鬥部份偏離正軌浮誇又過癮，不過文戲部份卻是跟足《三國演義》，風格甚至帶點2010年內地劇《三國》的影子。電影中以黃巾之亂開始到董卓挾天子到自立為王作為故事的起始與終結，當中收錄《演義》中幾個燴炙人口的故事，例如曹操誤殺呂伯奢全家帶出其「寧我負天下人」的殘酷不仁，還有呂布對貂嬋一見鍾情導致日後英雄難過美人關，這些故事都能更突出一眾角色性格。不過電影最大弊病是在對白上未有仔細考究研磨，令電影出現不少尷尬失笑的場口，例如曹操向呂伯奢非常突兀地忽然坦白：「我殺了你全家」，又或呂布跟貂嬋說不足三句話便私訂終生：「我要娶你為妻」（而貂嬋亦欣然接受），這些對白都引發戲院內觀眾哄堂大笑。如果情節上可以再多點琢磨、對白上再多點修飾，大概可以避免出現這些尷尬情況。另外，大概基於電影篇幅或資金所限，電影在三英戰呂布後便完結，眾人既未成功討伐呂布及董卓、曹操亦未挾天子令諸侯，三分天下的局面自然也未曾展開，如此戛然而止的終結，確實令人意猶未盡。

香港演員齊Cosplay

林雪演荒淫無度的董卓、呂良偉演四世三公的袁紹、姜晧文演怪力亂神的張角、張兆輝演看穿曹操心思的陳宮、羅家英演「被曹操負」的呂伯奢、秦沛演老謀深算的王允……《真．三國無雙》中能夠看到一眾熟悉的香港演員面孔扮演日本遊戲中的角色，彷彿成為了一場隆重的Cosplay盛宴（對上一次已經是2005年劉偉強的《頭文字Ｄ》，一眾演員亦能凸顯每個在三國時代中舉足輕重的角色性格特徵，唯一挑剔的只有韓庚演的關羽身材太纖瘦，以及古天樂為了顧及呂布亦忠亦邪一面，出來效果卻變得有點平板木獨（個人選擇最佳呂布是《三國》中的何潤東）。電影從編導到演員各方面都能感受到背後付出那份力臻完美的努力，特別是動作場面設計配合原裝音樂令人熱血沸騰，即使帶到日本讓資深《無雙》機迷欣賞也不會失禮。

撰文：永高

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