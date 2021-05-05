香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Bubu。

名字：Bubu

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：2個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 504849

晶片編號：605 012 535

最初Bubu是隻較為慢熱的幼犬，每當有人經過牠房間時，Bubu都會躲在床下默默地觀察周圍的一舉一動。但經過一段時間的適應後，Bubu就會展現出活潑好動的一面；每當玩具出現時，Bubu都會顯得十分興奮，迫不及待想要與你玩耍。相較其他幼犬，Bubu暫時還未出現太多亂咬東西的情況，是隻相當乖巧的毛孩。如果你對Bubu有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月3日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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