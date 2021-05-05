愛護動物協會待領養唐狗Bubu。（照片由愛護動物協會提供）
香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Bubu。
名字：Bubu
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：2個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 504849
晶片編號：605 012 535
最初Bubu是隻較為慢熱的幼犬，每當有人經過牠房間時，Bubu都會躲在床下默默地觀察周圍的一舉一動。但經過一段時間的適應後，Bubu就會展現出活潑好動的一面；每當玩具出現時，Bubu都會顯得十分興奮，迫不及待想要與你玩耍。相較其他幼犬，Bubu暫時還未出現太多亂咬東西的情況，是隻相當乖巧的毛孩。如果你對Bubu有興趣，歡迎你來中心探望牠。
愛護動物協會資訊
豁免牌照號碼：ORG-00002
官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/
以上資料的最後更新日期為2021年5月3日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。
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